‘Maníaco do Parque”: Silvero Pereira está caracterizado para filme

Silvero Pereira vive protagonista do filme ‘Maníaco do Parque', do Prime Video

O Prime Video não esconde mais a caracterização de Silvero Pereira para o filme true crime ‘Maníaco do Parque’, que estreia no dia 18 de outubro. A produção conta a história de Francisco de Assis Pereira, um motoboy que ataca mulheres e gera um grande terror nas ruas da capital paulista.

ANÚNCIO

Pelo X, o Prime divulgou novas fotos do ator Silvero Pereira vestido como o homem virou um dos serial killers mais comentados no país. A produção é dirigida por Maurício Eça e produzida por Marcelo Braga.

Além do ator, o elenco de ‘Maníaco do Parque’ conta com Marco Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas.

O que sabemos sobre o filme que estreia em outubro no Prime Video

Segundo a produtora, o filme inédito é baseado na história de Francisco, que “foi condenado como o pior serial killer da história brasileira”. Na vida real, ele foi condenado por atacar 23 vítimas e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado de São Paulo, no final dos anos 1990.

Na trama, a repórter Elena (Giovanna Grigio) traz detalhes que envolvem os crimes cometidos pelo motoboy em São Paulo. O filme é dirigido por Maurício Eça, responsável também pelos sucessos ‘O Menino que Matou Meus Pais’ e ‘A Menina que Matou os Pais’ e tem o roteiro escrito por L.G. Bayão, com o apoio nas pesquisas feitas pela jornalista investigativa Thaís Nunes.

Caracterização de Silvero Pereira para ‘Maníaco do Parque’ foi elogiada na web

As fotos divulgadas pelo Prime Video fizeram Silvero Pereira voltar a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Os fãs do ator parabenização a caracterização para o longa que estreia apenas no dia 18 de outubro.

No X, um perfil disse que o famoso é um “ator fora da curva” e relatou que ele é “te faz despertar todos sentimentos pelo personagem que interpreta”. Já outra pessoa lembrou que ele é um ator gay que está ganhando destaque e conseguindo fugir de personagens caricatos.

“Eu amo! É isso, queremos ver monas fazendo todos os papéis! Que orgulho te ver nesse papel Silvero!”, desejando ainda uma carreira longa.