Garota do Momento: Silvero Pereira escalado para próxima novela das 18h

O ator Silvero Pereira negocia entrada no elenco da novela Garota do Momento

O ator Silvero Pereira, um dos maiores sucessos de Pantanal, está cotado para o elenco de Garota do Momento, novela que substituirá No Rancho Fundo, às 18 horas, na TV Globo.

Mas, as informações do jornalista Flávio Ricco, do site R7, não revelam se o famoso acertou seu retorno ao canal carioca e, muito menos, qual personagem está reservado para ele.

Lília Cabral também está na próxima novela da Globo

A atriz Lilía Cabral mal saiu de Fuzuê e já está escalada para Garota do Momento, novela substituta de No Rancho Fundo, às 18 horas. A informação foi dada pela jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Mas, ainda não há uma personagem revelada para a veterana, já que a produção da novela ainda está no início. A própria confirmação de Lilia Cabral no elenco é recente.

Mas, o que pode ser garantido é que Lilia Cabral terá destaque na próxima novela das 18 horas, na TV Globo, e vai arrasar como fez em outras tramas da emissora.

Mais spoiler da próxima novela da Globo

Com estreia prevista apenas para novembro, a próxima novela das 18 horas será de época. A trama escrita por Alessandra Poggi se passa nos anos 1950 e conta a história de uma jovem negra famosa no mundo da moda.

Garota do Momento também será a grande oportunidade de Duda Santos viver uma personagem do começo ao fim na Globo. Afinal, a atriz esteve apenas na primeira fase e em alguns momentos recentes de Renascer.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o ator Pedro Novaes foi escolhido para ser o par romântico de Duda Santos na novela que assume o horário de No Rancho Fundo.

Outra novidade é que a história será ambientada no famoso bairro de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro. Parte do elenco também deve gravar cenas na cidade de Petrópolis, região serrana do estado.

Além dos protagonistas Duda Santos e Pedro Novaes, Garota Moderna tem seu elenco formado por Fabio Assunção, Letícia Colin, Debora Ozório e Paloma Duarte. Outros nomes seguem em negociação.