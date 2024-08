Túmulo de Claudinho, dupla de Buchecha, foi vendido clandestinamente

Os restos mortais de Claudinho, da dupla com Buchecha, que veio a falecer em 2002, após um acidente de carro, desapareceram do túmulo situado no cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Conforme nota do site Glow News, o jazigo do artista foi vendido clandestinamente e a viúva só descobriu ao assistir um vídeo no Youtube.

Claudinho morreu quando tinha 26 anos e seu corpo foi enterrado em um jazigo feito pela gravadora Universal Music, que gerenciava a carreira musical da dupla na época.

Segundo o site, Vanessa Alves, viúva do funkeiro, percebeu que alguém tinha violado o túmulo após assistir um vídeo postado por um fã que visitou o local. Na filmagem é possível identificar o nome de outra pessoa enterrada no mesmo jazigo.

Viúva de Claudinho entra na Justiça para entender o que aconteceu

Diante do fato, Vanessa descobriu que a administração do cemitério fez o trâmite da remoção e troca do ossário de Claudinho, sem informar ou ter o consentimento da família e entrou na Justiça.

“Me informaram que fizeram a exumação após tentar contato com a família por telegrama. Fiquei muito triste. Por ser um jazigo perpétuo, eles não deveriam abrir”, disse ela.

O site informou ainda que o túmulo teria sido vendido clandestinamente para outra família em 2021 e que esta ação viola o direito à memória e ao luto.

Confira um trecho da ação judicial movida contra o cemitério

“Os restos mortais do cantor não mais se encontravam em seu devido jazigo e sim de outra pessoa, diante de uma realidade perturbadora, que não apenas viola o direito à memória e ao luto, mas também expõe falhas graves no gerenciamento dos espaços cemiteriais”, pontua a nota.

Atualmente, o caso envolvendo os restos mortais de Claudinho está sendo investigado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.