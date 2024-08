Levar o próprio sangue e outras excentricidades da rainha Letizia em suas viagens de acordo com o protocolo real

Entre os belos cartões-postais e as atividades protocolares das viagens da família real espanhola, poucos estão cientes dos preparativos detalhados que acompanham cada deslocamento da rainha Letizia, o rei Felipe ou qualquer membro que sirva como representante da monarquia da Espanha.

Como era de esperar e acontece em outras partes do mundo, eles são perseguidos por uma intensa diretriz que seu time deve seguir e eles mesmos devem seguir para se manterem seguros de qualquer eventualidade.

Mas quais são algumas das excentricidades das viagens da rainha Letizia?

No site ‘Clara’, eles citam como exemplo a visita da rainha consorte aos Jogos Olímpicos. Antes de sua chegada, foi enviada uma reserva de sangue do grupo 0+, uma prática comum em suas viagens que garante o atendimento médico adequado, como parte de um protocolo médico que assegura a saúde da soberana.

Cada deslocamento da rainha Letizia, independentemente da sua duração, está sujeito a uma série de diretrizes rigorosas, como a presença de uma ambulância e de um espaço reservado num hospital próximo. A saúde da rainha Letizia é, sem dúvida, uma prioridade dentro destes planos logísticos.

Da mesma forma, a imagem da mãe da Infanta Sofia e da princesa Leonor é cuidadosamente gerenciada por uma equipe de profissionais que garantem que cada aspecto estético, pois ela viaja com três estilistas que cuidam do cabelo, maquiagem, roupas e sapatos.

A roupa é transportada em malas projetadas para evitar que a roupa amasse, até malas protetoras para seus acessórios. Além disso, meios de comunicação internacionais vazaram que um andar inteiro de quartos é reservado para a rainha consorte e o resto da equipe nos hotéis cinco estrelas para onde ela vai.

Peça menus especialmente projetados para ela, carregados com frutas e legumes; não permite que ninguém use seu banheiro e viaja com seu cozinheiro pessoal.