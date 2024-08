Kaitlyn Dever precisou de guarda-costas durante as filmagens de ‘The Last Of Us’ pelo ódio por seu personagem

A atriz Kaitlyn Dever está em uma nova fase desafiadora em sua carreira com sua participação na nova temporada da popular série ‘The Last Of Us’.

ANÚNCIO

Nesta série, Dever assume o papel de Abby, um personagem que desperta um intenso ódio entre os amantes do videogame, levando à necessidade de implementar medidas de segurança incomuns durante as filmagens.

De acordo com relatos, durante as filmagens de 'The Last Of Us', Kaitlyn Dever se viu em uma situação incomum que exigia a presença de um segurança para garantir sua integridade física.

A informação foi revelada por Isabela Merced, em um episódio recente do podcast Happy Sad Confused, onde assegurou que alguns dos chamados ‘fãs’ estavam sendo tão malvados com Dever que ela teve que tomar medidas extremas por sua própria segurança. “Há tanta gente estranha neste mundo porque há pessoas que realmente odeiam a Abby, que não é uma pessoa real”, disse Merced. “Kaitlyn teve que ser protegida por um segurança durante a filmagem”.

Ela acrescentou: “Kaitlyn é uma pessoa incrível que não se deixa intimidar pelas coisas”, tendo “a cabeça no lugar” e passando por “muitas coisas no momento”: especificamente, a morte de sua mãe devido a câncer de mama em fevereiro passado.

Personagem Abby

O personagem de Denver é descrito no videogame como uma pessoa complicada e desordenada que dá início a um dos momentos mais impactantes da história até o momento.

Na descrição do personagem destaca-se: “Apesar de sua reputação como uma lutadora formidável, ela esconde sua vulnerabilidade sob uma presença estoica e imponente. Anteriormente, ela e seu pai faziam parte das Luciérnagas até que, após um trágico acidente, Abby ficou sozinha. Agora ela precisa encontrar sua identidade, um sentido e um propósito além de sua necessidade de justiça”.

A nova temporada de ‘The Last of Us’ será lançada em 2025.