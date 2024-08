Não a suporta? Matt Damon fala sobre o romance de Ben Affleck com Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam sem revelar a verdade sobre o que está acontecendo em seu casamento, apesar da onda de rumores que surgiram nos últimos meses sobre seu suposto divórcio, devido à distância que mantiveram e à mudança do ator para Los Angeles.

No meio dos rumores, Matt Damon, melhor amigo de Ben, falou sobre a situação que o famoso está enfrentando, sendo um dos mais próximos ao casal, devido aos anos de amizade que ambos têm, se conhecendo desde a infância.

Depois de alguns meses atrás, Matt foi flagrado jantando com sua esposa Luciana Barroso e Jennifer, agora o ator falou sobre o momento difícil que enfrenta como protagonista do Batman.

Isto foi o que Matt Damon disse sobre a situação de Ben Affleck

Durante uma entrevista no podcast Radio Times, Matt Damon expressou seu pesar pelo momento que Ben Affleck está passando devido ao escrutínio público ao qual tem sido submetido nos últimos anos, e que aumentou desde que se casou com Jennifer Lopez. Neste período, ele teve que lidar com a pressão da mídia e o assédio dos paparazzi por estar ao lado de uma das mulheres mais procuradas.

Segundo Damon, ele não conseguiria viver sob a vida que seu amigo leva há 25 anos, o que indica que não só se trata de seu atual casamento com JLo.

"Tive muita sorte nesse sentido... especialmente quando olho para o irmão de Casey, Ben. Não consigo imaginar viver sob esse escrutínio. E tem sido assim por 25 anos. Tivemos carreiras paralelas em muitos aspectos, então tenho a sorte de ter sido poupado dessa parte", expressou.

Damon tem construído um casamento estável com Luciana há 19 anos juntamente com seus quatro filhos e eles têm permanecido longe do foco público, já que ela não é uma pessoa da indústria do entretenimento.

"Por sorte, me apaixonei por alguém que não estava no negócio e que toleraria esse lado do trabalho, e isso realmente me ajudou", acrescentou.

Ao contrário dele, Affleck teve uma vida amorosa instável, pois depois de terminar seu noivado com a diva do Bronx em 2004, ele se casou com Jennifer Garner, com quem teve três filhos: Violet, Seraphine e Samuel. O relacionamento terminou em divórcio 10 anos depois e ele teve romances passageiros com outras atrizes como Ana de Armas, para depois retomar seu compromisso com Lopez.