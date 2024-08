Crise entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez? Acordo revelado em caso de separação

Uma das relações mais famosas do mundo do futebol é a que forma Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez. Sendo tão midiática, o casal tem vivido sob os holofotes do mundo desde o início em 2016 e agora foram revelados detalhes de um suposto acordo existente entre eles em caso de separação.

Cristiano e Georgina são um dos casais mais famosos do meio esportivo e, por isso, estão constantemente envolvidos em rumores. Em mais de uma ocasião, especulou-se sobre uma crise em seu relacionamento, no entanto, tanto o jogador de futebol quanto a modelo continuam compartilhando imagens em suas redes sociais, onde aparecem felizes junto com seus filhos.

Quais são os detalhes que se conhecem do suposto contrato privado de Cristiano Ronaldo e Georgina?

Uma revista portuguesa avivou as especulações ao revelar detalhes de um suposto acordo que existiria entre o português e Rodríguez, no caso de separação. No entanto, é importante ressaltar que eles não estão casados.

Trata-se da TV GUIA, que revelou detalhes sobre os acordos privados que o casal teria assinado no início do relacionamento, estabelecendo as bases do mesmo em caso de casamento ou separação.

Este contrato teria sido iniciativa do ex-agente esportivo de Cristiano Ronaldo, buscando proteger o patrimônio do jogador e garantir que Georgina também recebesse sua parte.

De acordo com a revista mencionada, o contrato indica que a casa principal de La Finca de Madrid é propriedade de Georgina, e em caso de separação, ela teria direito a uma pensão vitalícia de mais de 100 mil euros por mês.

Esses termos teriam sido adaptados depois do nascimento do primeiro filho de ambos, Alana Martina, que nasceu em 2017. Agora, o casal está cuidando da criação de cinco filhos, embora apenas os dois últimos sejam filhos de ambos, já que os três primeiros foram filhos do jogador antes de conhecer Georgina.