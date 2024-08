Cinco comédias cult para desfrutar nos streamings

A seguir, enumero as cinco melhores comédias cult disponíveis em diferentes plataformas de streaming que você deveria assistir em breve.

ANÚNCIO

Os Fantasmas se Divertem (1988 - Max)

Dirigido por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin e Geena Davis. Neste clássico de comédia de terror e fantasia, um casal recém-falecido pede ajuda ao carismático "bio-exorcista" do submundo, chamado Beetlejuice, para afastar a nova família que está morando em sua casa.

A sequência deste filme chegará aos cinemas em 6 de setembro de 2024, então você ainda tem tempo para vê-lo primeiro.

A Vida de Brian (1979 - Netflix)

Este filme faz parte de uma trilogia do grupo de comédia inglês Monty Python e nos apresenta a história do judeu Brian Cohen, que nasceu no mesmo dia que Jesus Cristo e, quando adulto, é frequentemente confundido com ele.

The Rocky Horror Picture Show (1975 - Disney)

Este clássico é baseado no musical homônimo, onde um casal é obrigado a passar a noite na mansão do Dr. Frank-N-Furter, pois o carro deles quebrou.

O médico celebra uma convenção de transilvanianos na qual apresenta a criatura que criou, Rocky Horror, um homem perfeito que possui metade do cérebro de um delinquente juvenil. Este filme é uma homenagem/sátira aos filmes de ficção científica e terror do estúdio RKO que foram apresentados nas décadas de 1950 e 1960.

A morte lhe cai bem (1992 - Max)

Este filme de humor negro e fantasia é estrelado por Bruce Willis, Goldie Hawn e Meryl Streep. Ernest Menville, talentoso médico cirurgião, abandona sua esposa Helen Sharp por sua eterna rival Madeline Ashton.

ANÚNCIO

Helena cai em uma profunda depressão e durante sete anos negligencia sua vida, até que um dia sua terapeuta recomenda que a melhor coisa que ela pode fazer é eliminar Madeline de sua vida, metaforicamente falando, mas ela entendeu que deveria assassiná-la, então ela traça um plano diabólico para se vingar.

O Balconista (1994 - Netflix)

Primeiro filme de Kevin Smith, cuja trama se centra em um dia comum na vida de um funcionário de uma pequena loja de conveniência. O filme se passa em um único cenário, o supermercado, onde diálogos ágeis e rápidos acontecem, o que o tornou a sensação do festival de Sundance na época e é uma das joias do cinema independente.