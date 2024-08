Afirma-se que o círculo próximo de Jennifer Lopez não suporta Ben Affleck

O encontro de Jennifer López e Ben Affleck no fim de semana passado não parece estar perto de acalmar os rumores de um divórcio iminente. Uma fonte falou com o Page Six antes deste encontro repentino, e as perspectivas não são nada positivas.

ANÚNCIO

De acordo com a fonte, Benny Medina, o empresário de Jennifer Lopez, tem sido um dos principais opositores do relacionamento entre a diva do Bronx e o ator desde o primeiro romance deles no início dos anos 2000. Na verdade, Medina parou de trabalhar com Jennifer Lopez em 2003, e diz-se que a sua separação profissional foi principalmente devido a desacordos sobre as decisões que a artista estava tomando em relação a Affleck naquela época. Um ano depois, quando Ben e JLo já haviam terminado, Benny voltou a trabalhar com a atriz e cantora.

Os amigos de Jennifer López não gostam de Ben Affleck?

De acordo com o que foi divulgado pela mídia, os amigos de Jennifer estariam mais do que irritados com a situação, pois afirmam que Affleck teria interrompido o processo de divórcio para não humilhar a cantora, o que não significa que isso não virá à tona a qualquer momento: “Ela está furiosa. Ele a humilhou. Ele foi quem iniciou a reconciliação”, disse uma fonte.

“Ninguém, exceto a mãe de Jennifer López, gosta de Ben Affleck. Ele é um completo idiota”, disse uma segunda fonte sobre o assunto.

Após meses de rumores sobre o divórcio, ainda não houve nenhum pronunciamento oficial dos dois famosos sobre sua situação conjugal. No último fim de semana, de acordo com o que foi relatado pela People, a cantora visitou a casa que o ator está atualmente alugando em Brentwood, Califórnia, onde permaneceu por cerca de cinco horas.

No dia seguinte a este encontro, a artista foi vista junto ao filho mais novo de Affleck, Samuel, de 12 anos, desfrutando de um dia de compras em um conhecido shopping de Beverly Hills.

De acordo com a mesma fonte, Jennifer, que é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 16 anos, fruto de seu casamento com Marc Anthony, quer passar tempo de qualidade com os três filhos que seu marido teve com Jennifer Garner, antes que as férias de verão cheguem ao fim e os dois pequenos (Seraphina, de 15 anos, e o já mencionado Samuel, de 12 anos) voltem para a escola, e Violet, de 18 anos, comece a universidade. “Só porque ela não está com Ben não significa que ela não se importa com as crianças”, disse a fonte.