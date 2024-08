Afirma-se que houve um ambiente “desconfortável” entre Blake Lively e Justin Baldoni nas filmagens de “É Assim Que Acaba”

A aguardada adaptação cinematográfica do romance ‘It Ends With Us’ tem gerado grande expectativa, mas os rumores sobre tensões entre os protagonistas, Blake Lively e Justin Baldoni, têm dominado as manchetes. Segundo múltiplas fontes, a relação entre os dois atores, que também são produtores do filme, tem sido tudo menos harmoniosa. Baldoni, que além de protagonizar o filme também o dirigiu, teria criado um ambiente “extremamente difícil” no set, o que supostamente fez com que Lively se sentisse desconfortável.

Blake Lively, de 36 anos, juntou-se ao projeto pouco tempo depois de dar à luz ao seu quarto filho, Olin, com o seu marido Ryan Reynolds. As primeiras imagens do set mostravam Lively com roupas que alguns fãs consideravam "pouco favorecedoras", o que a levou a usar o seu próprio guarda-roupa, incluindo peças do seu marido e da sua amiga Gigi Hadid. No entanto, uma fonte indicou que certos momentos no set fizeram com que Lively se sentisse desconfortável com o seu corpo pós-parto, aumentando as tensões com Baldoni.

Afirma-se que houve um ambiente “desconfortável” durante as filmagens

Apesar desses rumores, aqueles que trabalharam anteriormente com Baldoni, um defensor público da vulnerabilidade masculina e da saúde mental, afirmam que o ator e diretor nunca procuraria intencionalmente fazer seus colegas se sentirem mal. No entanto, a situação no set aparentemente chegou a um ponto em que, ao final das filmagens, não parecia haver muito apreço entre o elenco. Uma fonte da indústria até afirmou: "Não é apenas o Blake; nenhum dos atores gostou de trabalhar com Justin. Eles não falaram com ele na estreia".

Na segunda-feira passada, durante a estreia em Manhattan, Lively e Baldoni evitaram posar juntos, e Lively optou por compartilhar o tapete vermelho com seu colega de elenco Brandon Sklenar, seu marido Ryan Reynolds e seu amigo Hugh Jackman. Enquanto isso, Baldoni compareceu com sua esposa Emily, que tem um pequeno papel no filme. Além disso, as aparições promocionais de ambos têm sido separadas, com Lively comparecendo a eventos em Londres e Dinamarca, enquanto Baldoni esteve em Chicago.

A controvérsia parece ter chegado a um ponto em que Baldoni, detentor dos direitos da trama ‘It Starts With Us’, mostrou dúvidas sobre dirigir um segundo filme. Durante uma entrevista na estreia em Nova Iorque, Baldoni expressou que Lively poderia estar pronta para assumir a direção no futuro, sugerindo sua possível retirada como diretor da saga.

Apesar das tensões, É Assim Que Acaba continua a gerar expectativas, com um lançamento previsto para arrecadar entre US$25 e US$35 milhões em seu primeiro fim de semana. Enquanto isso, tanto os fãs do livro quanto do elenco permanecem atentos às reações que esta adaptação cinematográfica irá gerar nas telonas.