Silvio Santos tentou ser presidente do Brasil

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que morreu neste sábado (17), em São Paulo, foi candidato a presidente do Brasil nas eleições de 1989, mas por apenas dez dias. Inicialmente, ele tentou o lugar na chapa do PFL (hoje DEM), no lugar de Aureliano Chaves. Mas só conseguiu legenda no desconhecido e hoje extinto PMB (Partido Municipalista Brasileiro).

Para isso, Armando Corrêa, candidato oficial do partido até então, renunciou duas semanas antes da disputa, para ser substituído por Silvio. Na hora de votar, então, o eleitor teria de escolher o nome de Corrêa para votar em Silvio, o que gerou reclamações do apresentador no horário eleitoral gratuito. “A maior dificuldade é que meu nome não aparece na cédula”, disse.

Ele chegou a ter, no breve tempo em que foi candidato, 30% das intenções de voto. Seus principais concorrentes eram Fernando Collor de Mello (PRN), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Paulo Maluf (PDS) e Leonel Brizola (PDT).

A candidatura, oficializada em 31 de outubro, foi impugnada pelo TSE em 9 de novembro daquele ano. Foram 18 pedidos de impugnação da candidatura, questionando a legalidade da nova filiação partidária, a renúncia de Corrêa e a regularidade do registro de Silvio no PMB.

Por sete votos a zero, o TSE entendeu que “Silvio Santos era inelegível por ser, de fato, dirigente de uma rede televisiva de alcance nacional, conquanto não constasse formalmente como seu diretor, e por ser a empresa concessionária de serviço público”. O TSE também identificou irregularidades no registro provisório do PMB, o que também impedia qualquer candidatura pela legenda.

Quem venceu aquelas eleições foi Collor. Silvio ainda flertou outras vezes com a política, sempre em nível nacional, mas nunca chegou perto de concretizar o plano, como em 1989.

Luto

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou as causas da morte do apresentador. Conforme o boletim médico, o paciente morreu “às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”. A unidade de saúde ressaltou que “se solidaria com a família e todos que sofrem com a perda”.

Em 18 de julho, o comunicador foi internado no mesmo hospital para se recuperar de um quadro de H1N1. Dois dias depois, teve alta e seguiu sendo cuidado em casa.

Já no último dia 1º de agosto, ele retornou à unidade de saúde para fazer exames de imagem, segundo informou a assessoria do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Ele permanecia no local e, nesta madrugada, faleceu.