Silvio Santos será enterrado seguindo a tradição judaica e não terá velório

A despedida a Silvio Santos será restrita aos familiares e amigos do comunicador. Conforme publicado pelo Extra, o desejo do apresentador e a tradição judaica serão seguidos neste momento. De acordo com informações do próprio SBT, estava entre os desejos de Silvio a não realização de um velório e uma despedida restrita aos amigos e familiares próximos.

ANÚNCIO

Seguindo a tradição judaica, o enterro não pode ser realizado no sábado, que é considerado um dia de descanso, até que a primeira estrela apareça no céu. Ao mesmo tempo, ele deve ser feito em menos de 24 horas. Antes da despedida, o corpo precisa passar por um ritual de preparo, como limpeza, assim como preparo de uma vestimenta especial para ser enterrado.

Respeitando a vontade do apresentador e de sua família, o local de descanso de Silvio Santos não será revelado antes da realização do enterro.

Apresentador morreu na madrugada deste sábado

Conforme nota publicada pelo Hospital Albert Einstein e informações confirmadas pelo SBT, o apresentador morreu às 4h50 da madrugada deste sábado, 17 de agosto, em decorrência de uma broncopneumonia. Ele estava internado na unidade de saúde desde o início de agosto, mas já tinha sido internado anteriormente para tratar de uma infecção por influenza H1N1.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, Silvio era filho de imigrantes judeus e o mais velho de cinco irmãos. Ainda jovem ele trabalhou como camelô e mostrou aptidão para os negócios. Posteriormente, ele se tornou locutor de rádio e demonstrou ser um grande talento da comunicação.

Silvio ficou à frente do SBT comandando as tardes de domingo e momentos icônicos da televisão brasileira. Ele deixou o posto de apresentador na própria emissora em 2022, quando suas filhas assumiram a frente.