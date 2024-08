Presidente, ministros e políticos se pronunciam sobre a morte de Silvio Santos

Após o anúncio da morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, diversos políticos e empresários se manifestaram em suas redes sociais lamentando a perda do comunicador, que estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein.

Afastado da televisão desde 2022, o comunicador faleceu neste sábado em decorrência de uma broncopneumonia causada por complicações da H1N1. Nas redes sociais, as manifestações de pesar seguem relembrando a relevância do apresentador para a história da comunicação brasileira.

Por meio de seu X, antigo Twitter, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou afirmando que o apresentador era uma das pessoas “mais conhecidas e queridas do Brasil”.

“Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas ‘colegas de trabalho’, como carinhosamente chamava as telespectadoras”.

Quem também se manifestou na rede social sobre a perda do comunicador foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também relembrou o início da carreira do comunicador e destinou seus sentimentos aos familiares.

“Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil”, escreveu o ex-presidente.

Ministros e outros políticos também se manifestaram

Por meio de notas emitidas à imprensa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, relembrou a história do apresentador, o qual considerou como “um dos maiores comunicadores do Brasil”.

“Um empreendedor que, do zero, criou uma das maiores emissoras de televisão do país. Deixará marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público que atravessou gerações”, escreveu.

Ministro do STF, Gilmar Mendes, também publicou uma mensagem de pesar em suas redes sociais, assim como outros ministros e políticos. Veja: