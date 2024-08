“Já dá para notar a flacidez”, o visual de Shakira com leggings aos 47 anos que está sendo criticado cruelmente

Shakira é uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas que, aos 47 anos, ainda está mais relevante do que nunca e triunfando com seu álbum “Las mujeres ya no lloran”.

A famosa também fará uma turnê este ano, algo que não fazia há muito tempo, visitando muitos países com sua música, o que tem deixado os fãs animados.

E isso não é tudo, pois a famosa também está trabalhando em nova música e tem mostrado isso através de suas redes sociais, onde é vista no estúdio criando.

O visual de Shakira em leggings aos 47 anos pelo qual ela é criticada

Recentemente, Shakira foi vista entrando em seu estúdio em Miami, vestindo um traje muito simples e confortável e sem maquiagem.

Nas fotos, vemos a famosa escrevendo no celular enquanto usava o cabelo solto e natural, sem maquiagem e vestindo leggings degradê azuis e uma camiseta preta, além de um casaco branco por cima.

No entanto, ela foi cruelmente criticada, pois afirmam que suas nádegas e pernas parecem flácidas e não tonificadas como costuma mostrar.

“Uy, já dá para perceber a flacidez dela”, “Shakira já parece estar flácida”, “ela precisa começar a tonificar esse corpinho”, “já é hora de voltar para a academia, minha Shakira”, “os anos não passam em vão e nem a Shakira escapa”, “acho que só a JLo tem o corpo tonificado e definido com mais de 50 anos”, “uau, ela parece flácida”, “parece que as nádegas estão caindo”, e “o bumbum dela parece estranho”, são algumas das críticas nas redes.

E não é a primeira vez que ela é criticada por sua aparência, pois durante sua apresentação no encerramento da Copa América, a famosa foi criticada por seu abdômen, também sendo afirmado que não parecia tonificado como de costume.

No entanto, a famosa sempre encanta com sua beleza e sua aparência espetacular aos 47 anos e depois de ter dois filhos, uma aparência que muitos invejam e afirmam que gostariam de ter, especialmente nessa idade.

Por enquanto, a famosa está dedicada a fazer nova música, embora também pareça estar dando uma nova chance ao amor, já que há alguns dias foi vista jantando em Miami com um homem misterioso.