Governo decreta luto oficial no estado de São Paulo após o falecimento de Silvio Santos

O Governo do Estado de São Paulo, por meio de uma nota enviada à imprensa, lamentou a morte do comunicador Silvio Santos e decretou luto oficial de sete dias em todo o estado de São Paulo. O apresentador faleceu na madrugada deste sábado, aos 93 anos, em virtude de complicações causadas pelo H1N1. Silvio estava internado desde o início de agosto no Hospital Albert Einstein.

No comunicado, o Governador Tarcísio de Freitas ressaltou a importância de Silvio para a comunicação brasileira. Leia na íntegra:

“Com profundo pesar, o Governo do Estado de São Paulo lamenta o falecimento do empresário e apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado (17), e decreta luto oficial de sete dias no estado de São Paulo. Fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), tornou-se um dos símbolos da comunicação brasileira graças à maneira simples, direta e carismática com que lidava com o público.

Nascido Senor Abravanel, o empresário aliou seu perfil empreendedor, treinado na adolescência como camelô, à voz potente e inconfundível para criar um estilo popular que cativou as massas. Sua trajetória nas rádios e nos canais de TV andou lado a lado com seu tino empreendedor em diversos segmentos e no comando do SBT. Carioca, escolheu São Paulo como casa desde os anos 1950.

Nossos sentimentos à família Abravanel, aos amigos, aos funcionários do SBT e aos brasileiros de diversas gerações que tiveram em Silvio Santos uma das personalidades mais admiradas”.

Políticos lamentaram a morte do comunicador

Nas redes sociais, ministros do STF e políticos manifestaram seu pesar pela morte do comunicador. Entre as publicações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram suas mensagens de sentimentos à família de Silvio Santos.

Gilmar Mendes, ministro do STF, e Roberto Barroso, presidente do STF, também manifestaram seu pesar pelo falecimento do apresentador.