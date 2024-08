Enquanto Rachel Zegler exibe talento como a nova ‘Branca de Neve’, ela está sendo criticada por se parecer “com Lord Farquad”

A Disney tem sido pioneira no mundo do entretenimento por décadas, especialmente através de seus icônicos filmes animados. Recentemente, a tendência de adaptação de clássicos animados em versões live-action tem capturado a atenção do público, oferecendo uma nova perspectiva sobre as histórias queridas de gerações. No entanto, o remake em live-action de “Branca de Neve e os Sete Anões” gerou uma considerável controvérsia, centrada principalmente na escolha da atriz Rachel Zegler para o papel principal.

Desde 2022, os fãs têm estado céticos em relação a Zegler, desencadeando uma guerra nas redes sociais com aqueles que defendem que lhe seja dada uma oportunidade de mostrar por que foi escolhida. A versão original de 1937 é um pilar do legado da Disney e com Zegler pretende-se dar-lhe uma abordagem mais diversa e poderosa para ressoar com as audiências contemporâneas.

Rachel Zegler exibe talento e gera novas expectativas

Durante a D23 Expo 2022, a presença de Rachel Zegler e Gal Gadot, que interpretam a nova Branca de Neve e a Rainha Má, respectivamente, gerou recentemente grande agitação no local, especialmente após uma série de infelizes encontros das duas atrizes com a imprensa.

Além disso, esta foi a primeira vez que o trailer oficial e algumas cenas do filme que será lançado em 2025 foram apresentados. Zegler expressou a honra e a emoção de assumir o papel, enquanto Gadot destacou as diferenças na caracterização de seu personagem.

A estrela de “West Side Story” enfatizou que sua interpretação busca refletir uma Branca de Neve que não apenas sonha com o amor verdadeiro, mas aspira a ser uma líder forte e independente, em uma reviravolta moderna que pretende oferecer uma narrativa mais empoderadora.

Embora as críticas tenham se concentrado na falta de semelhanças físicas entre Zegler e a Branca de Neve animada, muitos já testemunharam o talento que ela demonstra, depois que um clipe musical foi revelado.

No entanto, as imagens continuam a ser criticadas, pois os internautas apontam que a caracterização "é terrível", especialmente pela estilização de seu penteado que a faz parecer "Lord Farquad", o vilão de Shrek.

"Quase me convenceram, mas esse penteado do Lord Farquad, que coisa." "Até o Eugenio Derbez como Branca de Neve parecia mais." "Não estou aguentando esse penteado do Lord Farquad." "Alguém mais acha que colocaram esse cabelo feio de propósito?", lê-se nas redes sociais.

Enquanto criticam, a adaptação em live action de Branca de Neve é uma das mais promissoras

Marc Webb, o cineasta por trás de “500 Days of Summer” e “The Amazing Spider-Man”, dirigiu o filme a partir de um roteiro de Erin Cressida Wilson e Greta Gerwig.

O elenco também inclui Ansu Kabia como o Caçador e Andrew Burnap como Jonathan. O filme é produzido por Marc Platt e Jared LeBoff, com Callum McDougall como produtor executivo, e apresenta novas músicas originais de Benj Pasek e Justin Paul.