“Ele não se parece com ela”, é assim que Rocco, o filho de Madonna que acabou de completar 24 anos e é pintor, parece bonito

Madonna é uma das cantoras mais famosas de todos os tempos e, aos 65 anos, não só continua a ter sucesso, mas também parece espetacular.

ANÚNCIO

Além disso, a famosa é mãe de seis filhos, dois biológicos Lourdes e Rocco, e quatro adotados, David Banda, Mercy James, Stella e as gêmeas Estere Mwale.

Recentemente, o filho dela, Rocco, fez aniversário e a famosa dedicou-lhe palavras emotivas e bonitas no Instagram, juntamente com fotos que mostram o quão grande e bonito ele está.

"PARABÉNS ROCCO - o longo e sinuoso caminho através de todos os seus muitos estados de espírito e encarnações tem sido tumultuado e cheio de surpresas. Mas através de tudo - sua curiosidade e Alma Artística têm sido o elo que nos manteve unidos. Graças a Deus pela Arte. Graças a Deus por você. Estivemos juntos por muitas vidas. Obrigado por me escolher de novo. Eu te amo - pela eternidade. ♥️" foi a emocionante mensagem que comoveu a todos.

Assim é a aparência bonita de Rocco

Madonna teve seu segundo filho, Rocco, com o diretor e produtor britânico Guy Ritchie em 2001, quando ainda estavam casados.

Depois, eles se divorciaram em 2008 e a celebridade ficou com todos os filhos, mas a relação com Rocco nem sempre foi a melhor.

Em 2015, o jovem visitou seu pai Guy Ritchie e sua madrasta Jacqui Ainsley em Londres e preferiu ficar morando lá com eles após discutir com a cantora por ser "muito rígida e não vê-lo muito".

ANÚNCIO

Rocco recusou-se a voltar com sua mãe, mesmo que um juiz tenha ordenado e até bloqueado Madonna das redes sociais e de todos os lugares, o que a deixou arrasada, a ponto de implorar em um show para que ele voltasse e deixá-lo saber o quanto ela sentia sua falta.

No entanto, as coisas melhoraram no ano seguinte e eles foram vistos juntos no cinema, embora o jovem não tenha voltado a morar com ela, não por causa de sua atitude ou porque estivesse chateado, mas porque queria começar uma carreira artística.

Atualmente, o jovem é pintor e também atuou em diferentes filmes de seu pai, como Sherlock Holmes em 2009.

Além disso, ele tem um estilo elegante, caracterizado por usar terno, calça social, suéter, sempre se destacando com seu estilo e classe em todos os momentos, e não há dúvidas de que é idêntico ao seu pai.

“Wow, ele é muito bonito”, “não se parece em nada com ela, é idêntico ao pai”, “que lindo o filho dele, e é muito talentoso”, “adoro como se dão bem, que bom que resolveram suas diferenças”, “ele é muito sexy, é igualzinho ao pai”, e “o filho da Madonna é muito bonito”, foram algumas das reações nas redes.