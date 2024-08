“Ai, ai, ai, hi, hi”; relembre as frases marcantes de Silvio Santos

Carismático, irreverente, improvisador nato, Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado, 17 de agosto, em São Paulo, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia, deixou um legado de frases marcantes, que até hoje fazem a festa de imitadores por todo o Brasil.

A mais icônica delas talvez seja “quem quer dinheiro?”, quando lançava aviõezinhos com notas para a plateia. “Vem pra cá!” também marcou época, assim como o inesquecível “maôê”, junto a um movimento de corpo característico, que envolvia principalmente os braços. Sua risada “ai, ai, ai, hi, hi” era inconfundível também.

“Você está certo disso?” e “quem quer ser um milionário” fizeram tanto sucesso quanto os programas onde foram usados.

Não se pode esquecer da marchinha que proclamava que “Silvio Santos vem aí, lá, rá, lá, rá, lá, rá”, que anunciava sua entrada no palco.

Por inúmeras vezes ele perguntou: “é namoro ou amizade?” e “eu só acredito vendo”.

O “sai pra lá!” também era sua marca registrada, assim como as frases retiradas de suas marchinhas carnavalescas, como “a pipa do vovô não sobe mais” e “doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano”.

Essas frases, e muitas outras, continuarão no imaginário popular, certamente.

Complicações em decorrência da H1N1

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou que o comunicador morreu “às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”. A unidade de saúde ressaltou que “se solidaria com a família e todos que sofrem com a perda”.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, Silvio era filho de imigrantes judeus e o mais velho de cinco irmãos. Desde jovem, demonstrou grande habilidade para o comércio e a comunicação. Trabalhando como camelô e, posteriormente, como locutor de rádio, Silvio traçou um caminho ascendente até se tornar uma das personalidades mais influentes do Brasil.

Silvio iniciou sua carreira televisiva em 1957 e, ao longo dos anos, apresentou uma variedade de programas que conquistaram o público brasileiro. A estreia na televisão ocorreu com o programa “Hit Parade”, na TV Paulista, e logo se tornou um nome conhecido com programas como “Vamos Brincar de Forca” e, posteriormente, o famoso “Programa Silvio Santos”.

Com uma habilidade única de se conectar com a audiência, Silvio transformou o entretenimento televisivo, introduzindo quadros inovadores e interativos que marcaram gerações. Seu estilo espontâneo e a capacidade de entreter por horas a fio fizeram dele uma figura carismática e imortal na memória popular.