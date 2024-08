A Filha de Ben Affleck usou o vestido da JLo e ficou assim!

Violet (18) usou o traje com o qual a cantora comemorou o Dia dos Namorados com o ator no ano passado

Todo mundo sabe que o casamento entre Ben Affleck e Jennifer López está por um fio e é apenas uma questão de dias ou semanas para oficializarem o divórcio, após dois anos de casamento. Mas, se há algo que os mantém unidos são os filhos que ambos tiveram com seus parceiros anteriores, e que fortaleceram um bom relacionamento.

Ben teve três filhos com Jennifer Garner: Violet (18), Seraphina (15) e Samuel (12), enquanto JLo teve seus gêmeos Emme e Maximilian, quando estava casada com Marc Anthony. Agora, todos se deram tão bem que formaram uma nova família. Apesar dos conflitos como casal, Ben e JLo compartilham momentos com as crianças.

Recentemente, Jennifer compareceu às formaturas de Violet e de Samuel, e teve um bom tempo junto com Garner. Mas a filha mais velha de Affleck também saiu sozinha com sua madrasta e elas gostam de fazer isso, indo às compras, compartilhando em um restaurante e muito mais. Enquanto isso, Affleck também passa um bom tempo com os gêmeos.

No final de julho, ambas foram vistas nos Hamptons, Nova York, e uma fonte contou à revista People que foram fazer compras na Roller Rabbit em East Hampton. "Lopez parecia muito feliz em fazer compras com a filha de Ben. Ela tinha um grande sorriso no rosto", afirmou a fonte.

“A ex-madrasta empresta roupas a você?”, Violet usou o vestido de Jennifer

Na segunda-feira, 12 de agosto, circulou uma imagem em que a filha mais velha de Ben é vista usando um vestido, que não passou despercebido pelos paparazzis, pois já o tinham visto em outra celebridade, nada mais, nada menos que na "Diva do Bronx".

Violet vestiu, na última sexta-feira, 9 de agosto, o mesmo vestido Dolce & Gabbana que López usou uma vez para um encontro noturno com seu pai Ben. Trata-se de um midi de gaze, plissado, com mangas longas bufantes e decote em V cruzado.

De acordo com a People, a peça foi usada pela cantora de 55 anos no Dia dos Namorados do ano passado. Ela combinou com sandálias douradas de plataforma, um cinto rosa claro com uma fivela com as iniciais DG (Dolce & Gabbana) e uma pequena bolsa. Já uma vez, o mesmo modelo foi usado pela atriz Jennifer Coolidge, na série 'The White Lotus'.

No entanto, um ano e meio depois, Violet o usou com seu próprio estilo: tênis esportivos brancos com cadarços vermelhos soltos, meias brancas, sem cinto e com o cabelo solto. No entanto, ela não recebeu os mesmos elogios que as duas Jennifers: “Ficou melhor na madrasta 😂”, “A ex-madrasta empresta roupas para ela?” e “Ela está horrível”, embora outros tenham destacado que é uma medida desesperada de Jennifer para continuar com Ben.