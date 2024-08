Peão de Barretos: Sertanejo Luan Pereira abandona show após passar mal

Cantor sertanejo Luan Pereira passa mal durante show na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo

O cantor sertanejo Luan Pereira fazia um show na tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, quando passou mal e precisou abandonar o palco às pressas. Antes de parar a apresentação, o artista disse que estava sentindo tonturas.

Segundo o F5, site do jornal Folha de São Paulo, Luan pediu desculpas ao público e prometeu que, se voltar para Barretos nas próximas edições, vai cantar durante seis horas.

Cantor sertanejo já tinha avisado que não estava 100% para o show em Barretos

Pelo Instagram, o cantor sertanejo avisou aos fãs que não estava muito bem. No story, o músico disse, horas antes de pisar no palco, que tinha passado mal durante a noite por causa da ansiedade. Segundo o site, ele foi atendido pela equipe médica da Festa de Barretos e afirmou ainda que precisou tomar soro na veia para se recuperar.

“Doutor Paulino deu aquela forçona gigante pra gente, me tacaram remédio e agora tô zero bala”, disse o artista ao site Gshow, antes de subir ao palco.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos era um sonho para Luan Pereira

Ainda pelas redes sociais, Luan Pereira falou que sempre sonhou em participar da festa, que é o maior rodeio da América Latina. Ao lembrar da sua trajetória profissional, ele chorou de emoção pela oportunidade.

“Há três anos em um barzinho cantando, eu pedi tanto a Deus para um dia cantar em Barretos. Deus me deu a oportunidade de cantar dois anos seguidos no palco Amanhecer. E hoje, dia 15, eu vou cantar no palco principal de Barretos, fazer abertura de Barretos, o maior rodeio da América Latina, meu Deus do céu”, declarou ele.

Luan ainda disse que os seguidores podiam chamá-lo de chorão: “Tudo eu choro. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês porque assim, sem Deus colocar vocês na minha vida, nada disso aconteceria. Deus abençoe. Muito obrigado”.