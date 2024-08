Candidatos famosos: veja as celebridades que apostam em cargos políticos nestas eleições

A propaganda eleitoral tem início oficialmente nesta sexta-feira (16) e como de costume, diversas celebridades se lançam como candidatos aos mais diversos cargos políticos.

Entre ex-ator, ex-jogador de futebol e influencers, alguns desses nomes são bem conhecidos do público, tentando trazer a fama que possuem (ou possuíram) para a urna de votação.

Confira algumas dessas celebridades, de acordo com cadastro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, nomes como Babu Santana é um dos mais conhecidos. O ator e ex-BBB tenta um cargo de vereador pelo PSOL, assim como o Bebeto ‘Tetra’, ex-jogador da seleção brasileira e um dos responsáveis pela conquista do tetracampeonato na Copa de 1994, que se lançou pelo PSD no estado.

Outros atores como Mario Gomes (REPUBLIANOS), Serginho Hondjakoff (CIDADANIA), mais conhecido como ‘Cabeção’ da Malhação, além de Lúcia Gagliasso (PL), mãe de Bruno Gagliasso, também tentam os cargos de vereadores pelo Rio de Janeiro.

São Paulo

Já em São Paulo, Luisa Mell, apresentadora e influenciadora conhecida pela causa animal, tenta o cargo político pelo União Brasil. Zilu Camargo também se lançou ao cargo de vereadora pelo União Brasil. A mulher é mais conhecida por ser ex-esposa de Zezé Di Camargo.

Em São Paulo, outros nomes conhecidos que se lançaram à política em 2024 foram Alexandre Correa (Avante), ex-marido de Ana Hickmann, Dudu Camargo (Republicanos), apresentador ex-SBT, Marquito (Republicanos), outra figura famosa do SBT, Thammy Miranda (PSD), Alexandre Frota (PDT), que tenta o cargo por Cotia (SP), Kelly do Basquete (PODEMOS) e Tandara do Vôlei (PL).

José Luiz Datena (PSDB) disputa à Prefeitura de São Paulo.

Rio Grande do Sul

Em Alegrete, Rio Grande do Sul, Luciane Amaral, mãe de Mateus, ex-BBB 24, se lança como vereadora pelo MDB.

*Com informações de ‘Metrópoles’.