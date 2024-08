Atitude inesperada do cantor Cristiano, dupla de Zé Neto, assusta fãs

O cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, ficará fora das redes sociais por um tempo. O artista revelou aos fãs que pretende ficar longe das telas durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que começou em 15 de agosto e termina no dia 28 de setembro.

No Instagram, ao postar uma foto olhando para o horizonte, o cantor sertanejo escreveu que junto com a Quaresma de São Miguel Arcanjo surgem algumas penitências: “Uma delas é a rede social. Logo retorno… Beijo pra vocês e fica aqui o convite pra fazer comigo a quaresma em adoração a Deus, com a proteção do São Miguel. Defendei-nos no combate”, afirmou o músico.

A decisão do famoso foi vista como radical por alguns seguidores, já que a dupla usa as mídias digitais para ficar mais perto dos fãs e também para divulgação de agendas de shows e novos trabalhos. Mas, Cristiano garantiu que o movimento é saudável e necessário.

Mas, há quem tenha apoiado a mudança de hábito de Cristiano e deixado uma mensagem de força nos comentários da última publicação: “Que legal gostaria de saber mais sobre a quaresma!”, escreveu uma fã. Outra desejou que este tempo fora da web seja “frutífero” e que “Deus lhe abençoe”.

Cristiano, dupla de Zé Neto, nunca escondeu ser uma pessoa religiosa

Para muitos seguidores do artista, o sumiço do Instagram durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo foi visto como radical, mas o cantor sertanejo nunca escondeu ser alguém de fé e há quatro dias agradeceu por tudo que aconteceu em sua vida pessoal e profissional.

No Instagram, o cantor escreveu: “Gratidão… Só o que posso dizer. Seja o centro da minha vida Jesus. Obrigado a todos amigos, fãs e parceiros pelas msgs [mensagens]! Gostaria de responder a todos! Quanto amor e carinho que recebo de vocês, nunca conseguirei retribuir”.