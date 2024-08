As primeiras críticas de ‘Alien: Romulus’ a comparam com o clássico original dos anos 70

O filme não economiza no uso de efeitos especiais, combinando técnicas práticas com CGI de forma eficaz, o que tem sido elogiado por sua autenticidade e respeito à estética original da franquia. Além disso, a inclusão de um androide na tripulação, interpretado por David Jonsson, adiciona uma camada extra de complexidade à narrativa.

‘Alien: Romulus’ parece devolver a glória à saga

Um dos pontos mais fortes de ‘Alien: Romulus’ é a sua capacidade de manter a tensão e o horror ao longo de todo o filme. Álvarez reservou os momentos mais intensos para o final, garantindo que a audiência permaneça à beira de seus assentos até o último segundo.

Com seu foco no horror adulto e sombrio, ‘Alien: Romulus’ não apenas presta homenagem ao legado da saga, mas também estabelece um novo padrão para futuras parcelas. É uma sucessora digna do clássico de 1979, combinando nostalgia com inovação.

