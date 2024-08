A história da ‘rainha da cetamina’, uma das detidas na morte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, 41 anos, conhecida como a ‘rainha do cetamina de Los Angeles’, é a única mulher entre as cinco pessoas presas em conexão com a morte do renomado ator Matthew Perry. De acordo com o relatório policial, a mulher desempenhou um papel fundamental em todo o processo que levou à morte do artista em 28 de outubro de 2023. Qual é a sua história? Como ela se tornou a ‘rainha do cetamina’? Qual foi o seu envolvimento na morte do astro de ‘Friends’? Nas próximas linhas, veremos.

Os outros quatro detidos são Erik Fleming, um conhecido de Perry; Kenneth Iwamasa, assistente do ator; bem como os médicos Salvador Plasencia e Mark Chavez.

Sangha foi quem deu a Erik Fleming a cetamina letal para que ele levasse para Perry. A mulher tem um extenso histórico de venda dessa substância na cidade, onde possui acusações criminais por esse delito desde 2019, conforme relatado pelo New York Post. Foi assim que ela ganhou o apelido de ‘A Rainha da cetamina de Los Angeles’.

Uma acusação federal da Califórnia publicada nesta quinta-feira diz que sua história remonta a 14 de junho de 2019. A mulher estava vendendo cetamina de sua casa, localizada em North Hollywood. Sua residência era um ponto de armazenamento e distribuição dessa substância, a venda da qual só é permitida com as devidas licenças e sob prescrição médica. Uma dose descontrolada pode ser letal e também pode causar dependência em pessoas com depressão e ansiedade.

O canal Fox 11 relata que a ‘Rainha da Cetamina de Los Angeles’ teve celebridades de Hollywood entre seus clientes, e tem sido muito popular entre os famosos. No entanto, ainda não foram divulgados detalhes sobre quais outras pessoas famosas, além de Matthew Perry, estavam entre seus compradores.

O Post informou que registros judiciais mostram que ela foi presa em 19 de março por vender metanfetamina em um caso não relacionado ao de Perry, mas foi liberada sob fiança de US$ 100 mil. Naquele mês, 79 frascos de cetamina líquida e quase 2.000 comprimidos de metanfetamina foram apreendidos em sua casa.

A 'rainha da cetamina' e seu processo de vendas para Matthew Perry

O canal Fox 11 relatou que documentos judiciais afirmam que a ‘Rainha da Cetamina’ forneceu a Fleming cetamina armazenada em sua casa, para que ele pudesse vendê-la a Matthew Perry.

A mulher entregou a Fleming 50 frascos deste medicamento em outubro de 2023 em duas entregas separadas. No dia 13 daquele mês, a ‘Rainha da cetamina’ entregou a Fleming um frasco desta substância em um recipiente de vidro transparente com tampa azul, como uma amostra para Perry. No dia seguinte, o ator encomendou cerca de 25 frascos do medicamento através de Fleming, que foram então entregues a ele.

Em 23 de outubro, Fleming procurou na casa de Perry por US$ 6 mil em dinheiro para pagar a Sangha, e no dia seguinte ele voltou à casa da mulher para entregar esse dinheiro e receber mais 25 frascos de cetamina, os quais deu ao artista no mesmo dia. Além disso, como o pedido do ator era grande, Sangha deu a ele ‘picolés de cetamina’ como cortesia.

No mesmo dia, 23, o assistente de Perry, Kenneth Iwamasa, injetou o ator com cetamina seis vezes. Judicialmente, foi revelado que registros telefônicos mostram que dois dias depois, a 'Rainha da Cetamina' perguntou a Fleming se eles queriam mais, pois ela e a pessoa que forneceu estavam indo viajar.

Durante os dias 26 e 27, Iwamasa continuou injetando a droga em Matthew Perry e em 28 de outubro ele o injetou três vezes. Mais tarde, ele foi encontrado morto em sua banheira.

Os documentos do tribunal dizem que depois da morte do ator, Sangha escreveu a Fleming pedindo-lhe para apagar todas as suas mensagens de chat, algo a que ele concordou em fazer.

O Fox 11 relata que, após sua prisão pela morte de Perry e outra pessoa em um caso isolado, a mulher enfrenta uma provável sentença de prisão perpétua por vários crimes, como conspiração para distribuir cetamina, manter um local envolvido com drogas, posse com intenção de distribuir metanfetamina, posse com intenção de distribuir cetamina e cinco acusações de distribuição de cetamina.