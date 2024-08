Disney rejeitou uma ação de morte por negligência , alegando que a pessoa falecida tinha uma conta no Disney+

Um caso curioso está registrado nos tribunais de Nova York, depois que um homem processou a Disney por morte por negligência após a morte de sua esposa em um resort da empresa no ano passado. Jeffrey Piccolo é o marido de Kanokporn Tangsuan, uma médica da Universidade de Nova York que faleceu após uma reação alérgica adquirida da comida no Disney Springs, localizado na Flórida.

Piccolo está exigindo uma compensação econômica de US$ 50 mil em seu processo, com base em danos e perdas sob a lei de morte por negligência da Flórida, bem como dor mental e sofrimento, perda de renda e despesas funerárias. A gigante empresa rejeitou essa reivindicação com um argumento que se tornou viral nas redes sociais.

Defesa da Disney

De acordo com o The New York Post, a Disney está buscando que o processo de morte por negligência movido pelo marido enlutado do médico da Universidade de Nova York seja arquivado porque ela havia se inscrito no serviço de streaming Disney+ anos antes, de acordo com documentos judiciais.

A empresa afirma que a ação de US$ 50 mil deve ser retirada dos tribunais porque Piccolo concordou em arbitrar todas as disputas com a empresa quando se inscreveu pela primeira vez para um teste de um mês do serviço de streaming Disney+ em 2019.

Além disso, a Disney diz que o homem aceitou os mesmos termos quando usou o aplicativo deles, My Disney Experience, para comprar ingressos para o resort em setembro de 2023, um mês antes da morte de sua esposa.

Por outro lado, a equipe jurídica do Piccolo destacou que a reivindicação da empresa americana é "extremamente irracional" em um requerimento apresentado em 2 de agosto.

"A noção de que os termos acordados por um consumidor ao criar uma conta de teste grátis do Disney+ excluíram para sempre o direito desse consumidor a um julgamento por júri em qualquer disputa com qualquer afiliada ou subsidiária da Disney é tão extremamente irracional e injusta que choca a consciência judicial, e este tribunal não deve fazer cumprir tal acordo."

O caso permanece aberto para negociação, aguardando uma decisão dos tribunais em Nova York.