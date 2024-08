Davi desiste de ser médico e revolta seguidores; confira os memes

Quatro meses após vencer o ‘BBB 24′, o sonho de virar médico acabou para Davi Brito. Mesmo com uma bolsa de estudos nas mãos e um estetoscópio de R$ 700 dado por Thelminha (BBB 20), o baiano disse que os planos mudaram depois que ele ganhou o reality da Globo. No entanto, a declaração revoltou seus ex-apoiadores e gerou muitos comentários negativos e memes no X.

“Todo mundo tem o direito de mudar. Ninguém vai ser julgado por querer mudar. Meu plano, quando entrei na casa, era me formar doutor, mas ninguém é obrigado a seguir os planos. Fui campeão e meus caminhos mudaram”, se justificou o ex-brother ao ser entrevistado no podcast “Vem Que Tem”, do Metrópoles.

Desistência de Davi gera mais polêmica e comentários de desaprovação

Os ex-seguidores do campeão do BBB 24 ficaram indignados com a afirmação envolvendo a desistência de cursar faculdade. Uma ex-fã disse que o baiano usou a história de ser doutor para “fazer o público ter dó” e que agora que ele tem dinheiro “estudar para ser médico é mais difícil”.

Um outro disse que o Davi Brito deve devolver o estetoscópio dado por Thelminha já que ele não pretende seguir a profissão. “Acabei de ganhar R$ 5 mil numa aposta de que ele não ia fazer medicina”, comentou mais um internauta no X.

O fato também fez alguns fãs do Big Brother Brasil relembrar os momentos vividos pelo ex-motorista de aplicativo e pela cantora Wanessa Camargo, uma rival no jogo: “Wanessa teve atitudes racistas sim com o Davi, tanto que assumiu em rede nacional. Mas isso não exime ele de ter um péssimo caráter e ser um ótimo mentiroso. Uma coisa não anula a outra”.

Web não perdoa e cria memes após a desistência de Davi

Na onda “quem se arrependeu de apoiar ele curte aqui”, muitos ex-seguidores do campeão do BBB 24 aproveitaram para criar memes com cenas dos ex-participantes do reality da Globo.

Num post do X, muitos rivais de Davi, como Fernanda, Yasmin Brunet, Pitel e Lucas Buda, aparecem sentados na mesa da casa mais vigiada do Brasil e dão risada da mudança de plano do baiano.

Em outro vídeo, Rodriguinho aparece ao lado de Pitel e Fernanda, suas aliadas durante o jogo, dando risada da situação. Na legenda, o ex-fã escreveu apenas: “Davi Brito desistiu de fazer medicina”.