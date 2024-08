A estrela infantil da Disney que agora foi presa por agressão ao parceiro

Há anos era conhecida como a pequena Zuri Ross na popular série do Disney Channel, ‘Jessie’, mas agora a vida de Skai Jackson deu uma reviravolta negativa. Segundo o TMZ, a atriz foi presa por agredir seu parceiro.

ANÚNCIO

Fontes policiais confirmaram ao meio sensacionalista que a atriz de 22 anos, também conhecida por ‘Acampados’, foi presa na semana passada por violência doméstica.

A denúncia detalhou que a polícia prendeu Jackson no paseo de Universal CityWalk, na Califórnia, depois de aparentes agressões da jovem ao seu parceiro à vista de todos.

A segurança registrou o incidente e deteve o casal até a chegada da polícia, de acordo com o TMZ. Tanto a artista quanto seu namorado negaram que houve algum incidente físico e até mesmo afirmaram que estavam noivos e esperando um bebê juntos.

O meio citado afirmou que durante o incidente, Jackson e seu parceiro estavam supostamente envolvidos em uma intensa discussão. A segurança do local chamou as autoridades quando a atriz empurrou repetidamente o jovem, cuja identidade é desconhecida pela mídia.

"As nossas fontes dizem que Jackson e o namorado negaram que tenha ocorrido algum incidente físico... pelo contrário, ela disse que estavam felizes e comprometidos, e aguardando um bebê juntos", diz a resenha do portal.

Da mesma forma, as fontes do TMZ alegaram que no vídeo é possível ver quando Skai empurrou seu namorado, o que resultou na jovem enfrentando uma acusação de delito menor de violência doméstica. Ambos foram citados e posteriormente liberados.

No entanto, o Escritório do Promotor Público do Condado de Los Angeles revisará o caso para determinar se as acusações são justificadas. Até agora, nem Jackson nem seus representantes se pronunciaram publicamente sobre esses fatos.