A razão comovente pela qual Harry se arrepende da última chamada telefônica com Lady Di

O Duque de Sussex ainda se lembra com muita tristeza da última conversa que teve com sua mãe algumas horas antes de sua morte inesperada

Com a voz quebrada, o príncipe Harry confessou que uma das coisas das quais mais se arrepende em sua vida foi do que disse à sua mãe, a falecida Lady Di, na última ligação telefônica que teve com ela, de acordo com as informações do site Panorama.

A triste notícia da morte de Diana, Princesa de Gales, e a última chamada com Harry

"E se eu soubesse que essa seria a última vez que falaria com minha mãe, as coisas que teria dito a ela", confessou o duque de Sussex e atual marido de Meghan Markle no documentário 'Diana, nossa mãe, sua vida e seu legado', que estreou em 2007.

Lady Di A princesa conseguiu definir tendências (Diana Archive/Getty Images)

Qual foi a última conversa que Harry teve com Diana, Princesa de Gales, por telefone? O príncipe Harry tem vivido arrependido desde então, especialmente após a trágica morte de sua mãe, naquele fatídico 31 de agosto de 1997.

Para Harry, a princesa Diana era o melhor do mundo, sempre preocupada com seus filhos e muito atenta para que levassem uma vida o mais normal possível e os enchia de amor.

O príncipe Harry está arrependido de sua última conversa com sua mãe

"Ela simplesmente te envolvia e te apertava o mais forte que podia. E sendo tão baixinho como era naquela época, não havia escapatória, você estava ali e estava ali o tempo todo que ela quisesse te abraçar... Tudo o que consigo ouvir é a risada dela na minha cabeça e essa espécie de riso louco onde havia pura felicidade refletida em seu rosto", disse Harry no documentário.

Harry amava muito sua mãe, então, quando tinha 12 anos, só queria voltar a brincar com seu irmão e primos no castelo de Balmoral, onde as crianças passavam as férias. Ele nunca imaginou que aquela ligação telefônica que ele cortou rapidamente seria a última chance de falar com sua mãe viva.

“Não me lembro exatamente do que eu disse, mas tudo que recordo é que provavelmente me arrependi pelo resto da minha vida de como a ligação telefônica foi breve”, sentenciou Harry.