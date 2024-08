Vergonha olímpica: Globo vira piada ao errar o último quadro de medalhas

Alex Escobar passa vergonha no 'Fantástico' ao mostrar quadro de medalhas olímpicas com erro na bandeira do Japão

A Globo passou vergonha no último dia dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem acompanhou o quadro de medalhas no ‘Fantástico’ fez piada na web ao perceber que a bandeira do Reino Unido estava no lugar da do Japão, que ficou em terceiro lugar no ranking geral.

No X, antigo Twitter, muitos fãs da competição entre países aproveitaram o deslize para comentar que não sabiam que “mudou a bandeira” do Japão. Até o apresentador Arthur Pires, da TV Gazeta, entrou na brincadeira e disse que estava “passada com a nova bandeira do Japão”.

O erro da Globo nos Jogos Olímpicos foi sinalizado pelos juízes das redes sociais

Na web, muitas pessoas não levaram o erro grave do ‘Fantástico’ na brincadeira e sinalizaram: “O Japão com a bandeira da Inglaterra no Fantástico” ou “colocaram a bandeira da Inglaterra no lugar da bandeira do Japão”.

Alex Escobar passou vergonha no último dia de Olimpíada

O jornalista foi responsável por levar o quadro de medalhas olímpicas ao programa da Globo. Mesmo diante do erro, ele manteve a postura profissional e mostrou que os Estados Unidos ficaram em primeiro, com 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze, somando 126.

A China ficou no segundo lugar, com 40 medalhas de ouro, 27 de prata e 24 de bronze, um total de 91. Já o Japão, com a bandeira do Reino Unido, ficou em terceiro, com 20 ouros, 12 pratas e 13 bronzes, somando 45 medalhas olímpicas.

Já os britânicos ficaram em sétimo lugar no ranking geral, com 14 ouros, 22 pratas e 29 bronzes e um total de 65 medalhas.

Onde ficou o Brasil no ranking de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris?

O nosso país ficou em 20º lugar no pódio de medalhas. Foram 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, somando 20 conquistas. Porém, o desempenho dos atletas brasileiros foi inferior ao de Tóquio-2021 e Rio de Janeiro-2016, quando levou sete ouros em cada.