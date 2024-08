Três filmes de terror moderno que já se tornaram clássicos do gênero

O cinema de terror sempre teve uma grande quantidade de seguidores e embora a maioria costumava sentir que o gênero estava morrendo, a verdade é que teve um pico de qualidade nos últimos anos, com excelentes filmes que já se tornaram clássicos.

Os melhores filmes de terror têm a capacidade de se conectar com os espectadores em um nível profundo. Eles são assustadores, mas também exploram temas profundos que ressoam com o público de forma pessoal e global.

A seguir, deixamos 3 filmes de terror modernos que já são clássicos e nenhum fã deveria perder. Todos estão disponíveis nas plataformas Netflix, Max e Amazon Prime Video.

Hereditário (Hereditary, 2018) | Netflix e Max

A estreia na direção de Ari Aster com ‘Hereditário’ certamente se tornou um clássico do gênero. A trama segue uma família em luto atormentada por uma entidade demoníaca e é um dos filmes de terror mais atraentes do século XXI. Com sua capacidade de chocar e cativar, a incrível qualidade do filme se espalhou rapidamente e conseguiu arrecadar a impressionante quantia de US$87 milhões em comparação com o orçamento de US$10 milhões.

Corra! (2017) | Netflix, Amazon Prime Video e Max

Jordan Peele surpreendeu a todos com "Corra!" ao apresentar uma crítica social intensa que se tornou um dos melhores filmes do gênero no século XXI. O filme se tornou um clássico instantâneo, recebendo aplausos do público e da crítica. Até recebeu uma rara indicação ao Oscar de Melhor Filme de Terror e levou para casa o prêmio de Melhor Roteiro Original.

Midsommar (2019) | Amazon Prime Video

Depois do sucesso de Hereditary, Ari Aster voltou para provar ser uma das novas vozes mais interessantes do gênero de terror com Midsommar. Este incrível filme de terror folclórico levou os espectadores a uma jornada de perda, traição e violência ritualista com um poderoso estilo visual que lembra clássicos antigos como O Homem de Palha (1973). O filme está repleto de detalhes ocultos que os espectadores devem descobrir, e sua incrível capacidade de ser revisto o tornou um clássico instantâneo do terror moderno que também se destaca como um dos melhores trabalhos de Florence Pugh e a lançou ainda mais ao estrelato.