Kit Harington sobre o cancelamento da série sobre Jon Snow: “Simplesmente não encontramos a história certa”

Kit Harington, conhecido por seu icônico papel como Jon Snow em Game of Thrones, recentemente revelou que o aguardado spin-off centrado em seu personagem foi cancelado devido à falta de uma história digna. Apesar de Game of Thrones ter se tornado uma das séries mais influentes da última década, e a emissora HBO continuar interessada em expandir seu universo, muitos projetos foram deixados de lado, incluindo a sequência de Jon Snow.

Durante a promoção de seus próximos projetos, Harington compartilhou detalhes sobre a frustração por trás do cancelamento da série. Ele explicou que, ao contrário das sequências como House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms, que se integram de forma mais natural no universo de Game of Thrones, as sequências apresentam desafios significativos.

“Simplesmente não encontramos a história certa”

"Com uma sequência, você se depara com muitos problemas. Muitos dos atores já terminaram. Então, quem você vai trazer de volta? As mesmas pessoas retornam?", comentou Harington. Essa incerteza sobre o elenco e a direção da história foi um dos principais obstáculos para o desenvolvimento do spin-off.

Harington continuou explicando que a falta de uma narrativa sólida foi o que finalmente levou ao cancelamento do projeto. “Simplesmente não encontramos a história adequada, nem algo que valesse a pena fazer, que me fizesse voltar a ela e permanecer nela. Tinha menos sentido quanto mais continuávamos tentando, então desistimos”, confessou o ator. Este comentário destaca a dificuldade de continuar uma história que já havia atingido seu clímax na série original.

É importante lembrar que a série de Jon Snow não é o único projeto de Game of Thrones que a HBO descartou. Outro caso notável é o da sequência intitulada The Long Night, que foi cancelada mesmo depois de o canal ter investido US$30 milhões em um episódio piloto. Este projeto, que prometia explorar a antiga história de Westeros, também foi abandonado, deixando os fãs com mais perguntas do que respostas.

Apesar de estar afastado do universo de Game of Thrones, Harington continua ligado à HBO. Em poucos dias, o ator retornará às telas com a terceira temporada de The Industry, uma aclamada série dramática criada por Mickey Down e Konrad Kay. Isso mostra que, embora Jon Snow não retorne, Harington continua sendo uma figura proeminente no mundo do entretenimento.