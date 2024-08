Garantem que a J.Lo se sentiria “humilhada” no meio da crise com Ben Affleck e esta seria sua nova jogada

Enquanto Jennifer Lopez e Ben Affleck têm lutado para desviar a atenção da crise que supostamente estão enfrentando, mais evidências do divórcio estão surgindo, incluindo o fato de que eles já teriam assinado os papéis.

Os conflitos entre eles parecem intermináveis, e a conclusão de seu casamento está sendo um processo complicado e cheio de obstáculos. À medida que surgem novos detalhes sobre sua separação, a mídia tem destacado como a tensão entre eles aumentou. O Daily Mail recentemente informou que a intérprete de “On the Floor” estaria “furiosa e humilhada”.

De acordo com o portal, a razão seria que embora tudo já esteja assinado, os documentos ainda não foram apresentados e que seria o próprio Affleck quem estaria atrasando. De acordo com uma fonte próxima: “Ele a humilhou porque ela fez um grande alarde de que ele é o amor de sua vida. Acabaram de ter duas cerimônias de casamento há dois anos. Isso é meio recorde, não são crianças”.

Para o primeiro casamento do casal, López e Affleck fugiram para Las Vegas em julho de 2022, seguido pelo segundo casamento na casa do ator de The Batman em Riceboro, Georgia, em agosto de 2022.

Jennifer Lopez lamenta que os filhos de Affleck estejam envolvidos no escândalo

A cantora teme pelos filhos em meio a esse processo de separação Instagram (@jlo/Instagram)

López também estaria chateada porque seus filhos estão sendo envolvidos na separação, embora ela não tenha filhos com Affleck, que é pai de três crianças com sua ex-esposa Jennifer Garner, eles já haviam formado uma família misturada onde todos se viam como irmãos.

A fonte disse: "Há cinco crianças envolvidas nisso. Ela sabia que as famílias seriam fundidas. Ela ainda não aceitou completamente que tenha acabado". López é particularmente próxima da filha mais velha de Affleck, Violet.

O novo plano de Jennifer Lopez

Enquanto Ben Affleck estaria dando um passo em direção a um novo capítulo ao adquirir uma nova propriedade em Los Angeles, perto de sua ex-esposa Jennifer Garner, a estrela do pop e sua filha de 16 anos, Emme, foram vistas em um passeio para tomar café antes de visitar uma nova casa em Beverly Hills.

A cantora estaria começando a dar seu próximo passo em meio à crise com Ben Affleck Instagram (Instagram)

Ao contrário de seu ex, que optou por uma casa mais modesta, porém ainda luxuosa, no valor de US$20 milhões, Lopez está considerando outra propriedade de US$68 milhões. Curiosamente, ele ainda não vendeu sua primeira mansão de alto valor e já está explorando opções semelhantes em termos de preço.

Affleck e Lopez têm sido um dos casais mais midiáticos e controversos da última década. Seu relacionamento, que começou com grande intensidade nos primeiros anos de 2000, foi marcado por um romance fervoroso que capturou a atenção do público e da mídia. No entanto, o casal passou por uma série de altos e baixos que refletiram não apenas a complexidade de sua união pessoal, mas também o peso do escrutínio público.

Após anos de caminhos separados e relacionamentos diferentes, o retorno de Lopez e Affleck em 2021 foi recebido com entusiasmo, mas também com uma dose de ceticismo. Seu relacionamento renovado, marcado por uma promessa de segundas chances e um compromisso renovado, foi envolto em vários escândalos, incluindo as expressões de desagrado de Ben Affleck nos eventos ao lado de Jennifer Lopez, bem como os projetos “fracassados” da cantora que poderiam ter afetado a dinâmica em casa.