Embora afirmem que o príncipe Louis será o próximo “Harry”, Kate Middleton evita que a “traição” se repita na coroa

A princesa de Gales desafiou as regras dos Windsor para educar seus herdeiros

A realeza britânica tem sido abalada desde que o príncipe Harry decidiu renunciar aos seus títulos reais juntamente com sua esposa Meghan Markle e acusar vários membros de sua família de terem feito comentários racistas contra a ex-atriz, além das contínuas discussões com Kate Middleton e o príncipe William.

As palavras dele foram consideradas uma traição à coroa britânica, o que causou a ruptura entre os ex-duques de Sussex e os príncipes de Gales. Por isso, Kate Middleton estaria garantindo que a história de seu cunhado não se repita entre seus filhos: o príncipe George, Charlotte e Louis.

São muitos os comentários negativos que Louis, o filho mais novo dos futuros reis da Inglaterra, tem enfrentado devido ao seu comportamento em eventos reais, onde fez alguns gestos divertidos sem intenção de cumprir os protocolos que regem a sua família, enquanto seus irmãos têm seguido rigorosamente essas obrigações. Muitos afirmam que será ele quem seguirá os passos do seu tio.

Assim Kate Middleton educou seus filhos

Para ninguém é segredo a criação rigorosa que os membros das diferentes casas reais mantêm, mas Kate Middleton tem se esforçado para imprimir sua essência na vida de seus filhos, garantindo que nenhum deles se sinta excluído ou como um “substituto”, como disse o príncipe Harry.

Segundo a ex-correspondente real da BBC, Jennie Bond, à revista 'OK!', os príncipes de Gales adotaram uma abordagem mais moderna para criar sua família, garantindo serem "muito mais próximos e muito mais normais" em comparação com a educação que o rei Charles III, William e Harry receberam.

"É muito bom repetir o mantra real de que o 'dever' é o mais importante. Mas se perguntarmos às pessoas 'normais' quais são suas prioridades, não tenho dúvidas de que quase cem por cento das pessoas diriam que a família. A família é o que mais importa acima de tudo", mencionou.

Tudo indica que os monarcas se certificaram de que seja o amor que prevaleça entre eles e seus filhos, estando “envolvidos em uma bolha de amor”.

“A falecida Elizabeth II tinha enormes responsabilidades quando era uma jovem mãe e se tornou monarca, o que aconteceu com apenas 25 anos. Carlos e Diana estavam preocupados até certo ponto com o desastre em que seu casamento se tornou, e, como a maioria dos filhos de uma família desestruturada, William e Harry sentiram as repercussões”, acrescentou.

Middleton estaria “reproduzindo sua própria infância feliz e estável” ao apostar em “nunca gritar, sempre ouvir suas reclamações e birras, e permitir que expressem livremente seus sentimentos e raivas”.