Asseguram que Jennifer Lopez se sente “furiosa e humilhada” com o comportamento de Ben Affleck nas últimas semanas

A cantora estaria começando a fazer sua próxima jogada em meio a uma crise com Ben Affleck

Os problemas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck parecem não ter fim, e o processo para finalizar seu casamento está se tornando cada vez mais tenso. De acordo com vários meios de comunicação, a separação deixou Lopez “furiosa e humilhada”, depois que foi revelado que os documentos de divórcio já foram finalizados, mas ainda não foram apresentados.

ANÚNCIO

Embora os documentos estejam prontos, Affleck interrompeu a apresentação, supostamente para proteger Jennifer. Uma fonte próxima ao casal disse: "Ele a humilhou porque ela fez um grande alarde de que ele é o amor de sua vida. Eles acabaram de ter duas cerimônias de casamento há dois anos. Isso é meio recorde, eles não são crianças".

As coisas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam se complicando

A situação fica ainda mais complicada porque ambos têm filhos de casamentos anteriores. Lopez tem dois filhos, Max e Emma, de 16 anos, fruto de seu casamento com Marc Anthony, enquanto Affleck é pai de Violet, de 18, Fin, de 17, e Samuel, de 12, nascidos de seu casamento com Jennifer Garner.

"Há cinco crianças envolvidas nisso", acrescentou a fonte. "Ela sabia que eles iriam misturar suas famílias. Ela ainda não aceitou totalmente que isso acabou". Nos últimos meses, o casal foi visto várias vezes sem suas alianças de casamento. Esse ato simbólico, juntamente com as tentativas fracassadas de reconciliação, já indicava o fim definitivo de seu relacionamento.

Recentemente, foi revelado que o casal chegou a uma fase de comunicação distante e cortante, onde pararam completamente de se falar. De acordo com o TMZ, “Ben e Jen não estão se comunicando, nem pessoalmente, nem por telefone, e isso está atrasando muito o processo de divórcio”.

A mansão de Jennifer Lopez e Ben Affleck é o que os impede de se divorciar

Esta falta de comunicação direta está impedindo uma resolução eficiente, apesar de ter um acordo pré-nupcial que deveria ter simplificado as negociações. Grande parte do conflito parece estar centrado na enorme mansão do casal em Beverly Hills, que foi colocada à venda por US$68 milhões.

Enquanto Affleck já adquiriu uma nova mansão em Brentwood por US$20,5 milhões, Lopez continua em busca de uma nova residência. A propriedade em Beverly Hills é o único bem material significativo em disputa, e sua venda ainda não foi concretizada devido ao distanciamento entre os dois.