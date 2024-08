“Alguém a ajude”, Nicole Kidman parecia elegante em Paris com este visual, mas estão zombando de seu cabelo

Nicole Kidman é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, tendo construído uma carreira sólida, estrelando mais de 20 filmes e séries.

Aos 57 anos, a famosa continua mais atual do que nunca, triunfando e colhendo sucessos em diferentes produções como ‘Um assunto de família’, e também está maravilhosa.

Na verdade, foi recentemente vista com seu marido, o cantor Keith Urban, e suas filhas Sunday Rose e Faith Margaret em Paris, e seu visual encantou, mas ela foi criticada por um detalhe.

Nicole Kidman parecia elegante e moderna em Paris com esse visual

Nicole Kidman está em Paris para assistir aos Jogos Olímpicos de 2024 com sua família e foi vista usando um look elegante.

A atriz usava calças largas, uma blusa de mangas compridas com um laço no pescoço que ela usava por dentro da calça e completou o look com uns tênis cor vinho.

A famosa parecia elegante, bonita e chique com este visual, mas foi criticada por seu cabelo, pois dizem que parecia muito bagunçado.

“Essa cor de cabelo não lhe favorece, parece uma múmia”, “por favor, alguém a ajude com esse cabelo”, “é preciso colocar umas gotinhas nesse cabelo porque está todo despenteado haha”; “Faltou queratina nesse cabelo”, “meu Deus, como ela pôde sair assim, pelo menos poderia ter feito um rabo de cavalo ou coque”, “como ela não arrumou o cabelo, será que não tinha um estilista haha”, “parece uma esfregona”, “eu quando me assusto à noite haha”, e “por favor, que alguém melhore esse cabelo dela”, foram algumas das críticas nas redes sociais.

Através das redes sociais, a atriz sempre exibe um cabelo espetacular, e talvez algo tenha contribuído para que ele ficasse desarrumado e com frizz, algo que acontece com todas nós, então não deveria ser tão criticada por esse detalhe em seu visual.

"Outra nepo baby", Nicole Kidman reaparece com sua filha de 16 anos e é criticada por isso

A filha mais velha de Nicole Kidman tem aparecido ao lado dela em seus eventos mais recentes, e tem sido criticada por um detalhe.

Há alguns dias, a atriz esteve acompanhada de sua filha Sunday Rose, de 16 anos, no evento Her Time da empresa Omega em Paris.

A atriz deslumbrou com seu visual "total White" com uma saia larga e longa e um top branco, e sua filha também surpreendeu com um visual muito elegante.

A jovem usava uma calça cinza com um colete no mesmo tom e encantou com sua elegância e estilo, mas um detalhe desencadeou críticas.

Nas redes sociais afirmam que a filha da atriz se destaca nesses eventos apenas por ser filha de famosos, por isso a chamaram de “nepo baby”, e também parece ter 30 anos ou mais, e não 16, de acordo com usuários nas redes sociais.