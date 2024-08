Veja quem são os atletas mais bem pagos das Olimpíadas; um deles é bilionário

A cerimônia de encerramento das Olímpiadas de Paris ocorre neste domingo (11), com alguns atletas se tornando destaque, seja novos nomes ou figuras já conhecidas, como a Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista brasileira.

ANÚNCIO

Mas além das medalhas, cada atleta brasileiro também recebeu uma premiação em dinheiro, de acordo com a medalha conquistada.

A já citada Rebeca Andrade, faturou, ao todo, R$ 826 mil, com as quatro medalhas conquistadas: bronze na ginástica feminina por equipes (R$ 56 mil), prata no individual geral (R$ 210 mil), para no salto (R$ 210 mil) e ouro no solo (R$ 350 mil).

Para algumas pessoas, essa cifra parece muito, mas não é nada se comparado aos valores ganhos por outros atletas que participaram dessas Olímpiadas.

Atletas mais bem pagos das Olímpiadas de Paris

Veja a seguir quem são os atletas mais bem pagos das Olimpíadas, sendo que um deles é bilionário.

Jogando pelo “dream team”, ou “time dos sonhos” dos Estados Unidos, LeBron James possui uma fortuna avaliada em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,63 bilhões na cotação de 9 de agosto), de acordo com a revista Forbes.

Veja os atletas e suas fortunas:

ANÚNCIO

Jon Rahm: US$ 218 milhões

Esporte: Golfe

País: Espanha

Idade: 29

LeBron James: US$ 128 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 39

Giannis Antetokounmpo: US$ 111 milhões

Esporte: Basquete

País: Grécia

Idade: 29

Stephen Curry: US$ 102 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 36

Kevin Durant: US$ 93,3 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 35

Rory McIlroy: US$ 80,1 milhões

Esporte: Golfe

País: Reino Unido

Idade: 35

Scottie Scheffler: US$ 61 milhões

Esporte: Golfe

País: Estados Unidos

Idade: 28

*Com informações de g1.