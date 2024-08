Princesas da Disney: Qual é a ordem cronológica dos filmes e quantos existem?

As princesas da Disney apareceram em vários filmes ao longo dos anos, e a ordem cronológica em que esses filmes foram lançados pode ajudá-lo a entender como as diferentes princesas foram introduzidas.

ANÚNCIO

Então aqui compartilhamos a lista de filmes de princesas, e sua ordem cronológica de lançamento, no caso de você ter perdido algum dos filmes.

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

Este é o primeiro filme animado da Disney e apresenta Branca de Neve, uma princesa cuja beleza desperta a inveja de sua madrasta má. A história segue Branca de Neve enquanto ela se refugia com sete anões e enfrenta as tentativas da Rainha Má de acabar com ela.

Cinderela (1950)

A Cinderela é uma jovem maltratada por sua madrasta e meias-irmãs. Com a ajuda de sua fada madrinha, ela comparece a um baile real onde o príncipe se apaixona por ela. O filme destaca temas de bondade e perseverança, culminando no famoso sapato de cristal que leva a um final feliz.

Aurora (A Bela Adormecida) (1959)

A história de Aurora, uma princesa que cai em um sono profundo depois de ser amaldiçoada pela malvada fada Malévola. Apenas um beijo de amor verdadeiro pode quebrar o feitiço, e o príncipe Felipe, ao derrotar Malévola, consegue acordar Aurora e restaurar o reino.

A Bela e a Fera (1991)

Bella, uma jovem inteligente e amante dos livros, é capturada por uma besta em um castelo encantado. Conforme ela conhece o príncipe sob o feitiço, descobre que a verdadeira beleza está no interior. A história explora temas de amor e transformação.

Aladdin (1992)

Aladino, um jovem de rua, encontra uma lâmpada mágica com um gênio que concede três desejos. Ele usa seus desejos para conquistar o coração da Princesa Jasmim e enfrentar o malvado vizir Jafar. O filme combina magia, romance e aventura.

ANÚNCIO

A Pequena Sereia (1989)

Ariel, uma jovem sereia, sonha em viver no mundo humano. Ela faz um acordo com a bruxa Úrsula para se tornar humana e conquistar o príncipe Eric. O filme trata sobre desejos e sacrifícios, e culmina com a restauração da paz no reino submarino.

Pocahontas (1995)

Ela é uma jovem nativa americana que tenta unir sua tribo com os colonos ingleses. Seu relacionamento com o capitão John Smith desempenha um papel crucial na promoção da paz entre as culturas. A história destaca a importância da compreensão e do respeito mútuo.

Mulan (1998)

É uma jovem corajosa, que se disfarça de homem para se juntar ao exército e proteger seu pai idoso. Seu engenho e coragem a levam a salvar a China de uma invasão huno. O filme celebra a honra e o espírito de luta.

Tiana e o Sapo (2009)

A protagonista é uma garçonete com sonhos de abrir um restaurante, que se transforma em uma rã após beijar um príncipe enfeitiçado. Com a ajuda de novos amigos, ela luta para quebrar o feitiço e alcançar seus sonhos, mostrando a importância da determinação e da fé em si mesma.

Rapunzel: Enrolados (2010)

Rapunzel, com um cabelo mágico que pode curar e reverter a idade, foi mantida prisioneira em uma torre. Com a ajuda do ladrão Flynn Rider, ela escapa e descobre sua verdadeira identidade. O filme aborda temas de liberdade e autodescoberta.

Frozen (2013)

Elsa, a Rainha de Arendelle com o poder de controlar o gelo, transforma acidentalmente o reino em um inverno eterno. Sua irmã Anna, junto com um aventureiro e um boneco de neve, partem em uma missão para restaurar o verão e curar a relação entre as irmãs.

Moana (2016)

É uma jovem polinésia que embarca em uma aventura para restaurar o coração de Te Fiti e salvar seu lar da escuridão. Com a ajuda do semideus Maui, Moana explora sua identidade e destino, enfrentando desafios em sua jornada.