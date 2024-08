Adeus Clara Chía? Por este detalhe, afirmam que Piqué “não supera” Shakira

Já se passaram dois anos desde que Shakira e Gerard Piqué anunciaram sua separação após pouco mais de uma década juntos, tendo dois filhos em comum, que resultou em uma ruptura midiática que envolveu as famílias de ambos e uma série de músicas que serviram como duras críticas ao ex-jogador de futebol.

A dor de sua separação com Piqué e a infidelidade da qual teria sido vítima, onde Clara Chía Martí, uma jovem funcionária da Kosmos que foi a terceira pessoa em seu relacionamento, acabaram transformando Shakira em um ícone de empoderamento, deixando para trás uma das frases mais repetidas do ano passado: "as mulheres não choram mais, as mulheres faturam".

Desta forma, Shakira retomou sua carreira e se consolidou novamente como um dos ícones latinos da música mais proeminentes dos últimos tempos, se apresentando em palcos importantes, enquanto alguns recriminavam Piqué por sua decisão de deixar uma mulher que era um ídolo importante, cujo talento era difícil de encontrar em outra pessoa.

Garantem que Piqué não supera Shakira por esta razão

Mas foram as redes sociais que acabaram denunciando o jogador de futebol, pois permitiram ao público desencadear várias especulações que afirmavam que Piqué não conseguia superar Shakira por uma prova que para alguns foi a prova definitiva de que “onde há fumaça, há fogo”.

Sabemos muito bem que o que é postado nas redes sociais fica para sempre e até mesmo serve como um registro dos momentos mais preciosos. Recentemente, Piqué foi descoberto por seus seguidores, pois houve aqueles que se deram ao trabalho de examinar minuciosamente suas contas e encontraram um detalhe que despertou suspeitas sobre se ele realmente já superou seu relacionamento com a barranquillera.

Desta vez, apontaram Piqué por “não superar” Shakira, pois ele tem mantido algumas fotografias que testemunham que em seu relacionamento prevalecia a família, mostrando uma forte conexão e apoio entre os dois, refletindo o amor que existia entre eles antes de uma das separações mais midiáticas dos últimos anos.

Por que a Shakira não apaga as fotos que tem com Piqué de suas redes sociais?

Muito poucos notaram que Piqué ainda guardava aquelas fotografias de Shakira, que, das poucas que os fãs perceberam, eram as que a cantora de Barranquilla tinha, pois ela, assim como seu ex-parceiro, possivelmente tinha todas as suas lembranças com o ex-jogador de futebol intactas em suas redes sociais, o que levantou algumas suspeitas sobre por que ela tomou essa decisão.

Embora Shakira não tenha revelado a razão exata pela qual mantém suas fotografias com Piqué, foram seus próprios fãs que comentaram por que ela tomou essa decisão e chegaram à conclusão de que era para não apagar parte do seu passado e história que um dia os fez felizes: “Não entendo quem diz para apagar essas imagens, é o seu passado, uma etapa de sua vida e ponto”, “Por que não entendem que é parte de sua história?”, mencionaram os fãs nas redes sociais.