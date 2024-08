A filha do Bruce Willis normaliza a amamentação e revela o pior das redes sociais

A amamentação materna tem sido um tabu ao longo dos anos e várias celebridades têm se encarregado de tornar visível e normalizar essa prática que atravessa cada mulher que se torna mãe. Agora é a vez de Rumer Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore.

Foi em 18 de abril passado que a atriz de 35 anos se tornou mãe ao lado de seu namorado Derek Richard Thomas e desde então tem mostrado como é sua nova vida, equilibrando seu trabalho como mãe com sua carreira profissional.

E é que, enquanto estava de folga das filmagens do filme 'Broken Trail' com Graham Greene e Jeff Fahey, decidiu postar em sua conta no Instagram um de seus momentos mais íntimos ao amamentar sua pequena.

As críticas à filha de Bruce Willis por sua amamentação mostram o pior da sociedade

Através de sua conta no Instagram, Rummer Willis decidiu postar um carrossel com diferentes imagens onde ela é vista alimentando sua pequena de forma casual.

"Sé que chego um pouco tarde para o jogo. Mas não poderia perder a celebração da #worldbreastfeedingweek. Estou tão grata por nossa jornada ter sido tão incrível. A amamentação tem sido uma das experiências mais alegres e unificadoras da minha vida com Lou, que ainda está amamentando aos 16 meses. Não sei quando vamos parar, mas tenho certeza de que descobriremos juntos", disse sobre o evento 'Cerrando la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos' da Organização Mundial de Saúde, que acontecerá de 1 a 7 de agosto."

Além disso, ela falou sobre como a amamentação tem sido satisfatória para ela graças ao apoio que recebeu, destacando que outras mulheres não têm a mesma sorte.

“Esta viagem tem sido cheia de facilidade e graça, e sinto-me incrivelmente privilegiada porque sei que este não é o caso para todos. O que me importa profundamente é criar um espaço para apoiar as mulheres em sua jornada de amamentação, para que todas possam experimentar a alegria e conexão que traz. Infelizmente, muitas mulheres carecem do apoio e atenção necessários, especialmente durante aqueles primeiros dias críticos nos hospitais. Também há tantas pessoas e prestadores de cuidados espalhando informações erradas nas redes sociais que podem ser devastadoras para sua jornada com a amamentação. Grito para as incríveis mulheres que me ajudam a apoiar nesta incrível jornada @demimoore @loveofalittleone @thevitalwoman”, acrescentou.

Apesar de sua mensagem e apelo para conscientizar sobre a amamentação, as críticas não faltaram em sua postagem, pois diferentes usuários criticaram a forma como foi exposta, no entanto, outros internautas se encarregaram de apoiá-la.

“Não acha que isto deveria ser algo privado?”, “Isto é necessário?”, “É um momento bonito para você, nós entendemos, mas o mundo não precisa ver isto, deverias ter deixado em privado”, “Nada é privado. As mães sabem disso, não há necessidade de publicar isso”, “São tão bonitos esses momentos”, “Ela é uma mãe orgulhosa e está expressando a beleza do vínculo entre mãe e filho”, foram alguns comentários.