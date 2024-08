Disney revela que o filme ‘Divertida Mente 2′ literalmente ‘salvou’ a empresa depois de vários fracassos de bilheteria

A Disney encontrou em ‘Divertida Mente 2′ não apenas um sucesso cinematográfico, mas também um salva-vidas financeiro que revitalizou a empresa após vários fracassos recentes de bilheteria. A sequência do aclamado filme animado se tornou a animação de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de um bilhão de dólares.

Esta conquista teve um impacto significativo nas finanças da Disney, ajudando a empresa a relatar US$254 milhões em lucros além de taxas e impostos provenientes de vendas de conteúdo e licenças. O sucesso de ‘Divertida Mente 2′ não se limita apenas aos cinemas. O filme original, lançado em 2015, experimentou um ressurgimento de popularidade graças ao lançamento da sequência.

‘Divertida Mente 2′ salva a Disney em meio a uma crise financeira

Desde que o trailer de ‘Divertida Mente 2′ foi lançado em março, o filme original gerou US$ 100 milhões de visualizações no Disney+ e impulsionou 1,3 milhão de novas assinaturas para o serviço de streaming. Esse impulso tem sido um fator-chave no lucro inesperado do segmento de streaming da Disney.

Surpreendentemente, este segmento se tornou lucrativo pela primeira vez no terceiro trimestre, em grande parte graças ao desempenho do ESPN+, que se beneficiou do interesse nos esportes. No entanto, a situação financeira da Disney não tem sido totalmente positiva nos últimos meses.

A desaceleração da economia dos EUA e o aumento dos custos devido à inflação afetaram negativamente as receitas dos parques temáticos da Disney nos Estados Unidos. As receitas desta divisão caíram, refletindo uma menor frequência de visitantes e custos operacionais mais altos.

A Disney está enfrentando uma queda econômica sem precedentes em todas as suas divisões

A Disneyland Paris também tem experimentado uma diminuição no número de visitantes, em parte devido à influência das Olimpíadas nos padrões de viagem dos consumidores. Apesar desses desafios, o sucesso de ‘Divertida Mente 2′ tem sido uma chama de esperança para a Disney.

O filme foi aclamado pela crítica, elogiado por sua impressionante animação, bem como por sua narrativa emocionalmente profunda. Dirigido por Kelsey Mann, a sequência continua explorando a vida de Riley, que agora enfrenta as complexidades da puberdade com novas emoções como ansiedade e inveja.