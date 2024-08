Após 10 anos, Zilu responde Zezé sobre “mulher feia merecer traição”

Zilu Godoy tomou coragem de responder publicamente a frase polêmica “mulher feia merece traição” dita por Zezé di Camargo em 2014. Após 10 anos, a mãe de Wanessa Camargo respondeu no podcast “Café com Respostas” que ficou abalada com a afirmação.

ANÚNCIO

Questionada pela convidada Thaissa Martins, a ex do cantor sertanejo contou o que aconteceu depois da frase que ganhou a web: “Me senti muito mal. Mas, depois de um tempo, me olhei no espelho e perguntei quem é ele para falar de mulher feia e bonita”.

Zilu afirmou que se acha bonita, forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que deseja: “Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui”, completou a apresentadora.

‘Homem protege homem’

Em julho deste ano, a mãe da ex-BBB Wanessa acabou por revelar o que fez seu irmão, Eliezer Godoy, acobertar as traições de Zezé di Camargo. Segundo ela, o cunhado do cantor sertanejo tinha medo de perder o emprego

“Ele não tinha coragem de me contar. Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque tinha um cargo importante”, comentou Zilu ao concordar que “homem acoberta homem”.

‘Passava o rodo’

Em 2023, Zezé Di Camargo admitiu ter traído Zilu durante uma entrevista ao “Podcats”. O cantor revelou ser um “homem vivido” e falou que teve uma fase “pegador” e se relacionou com muitas mulheres.

“Mulheres bonitas igual a Gra [Graciele Lacerda] eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso”, afirmou Zezé.

Sobre o fim do casamento, o cantor disse que não aguentava mais passar por bonzinho: “Fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado”.