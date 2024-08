Quem pagou a mansão de Wanessa Camargo? Pai da cantora diz que não foi ele

Recentemente, surgiram rumores de que a cantora Wanessa Camargo estaria se mudando para uma nova mansão com a ajuda financeira de seu pai, Zezé Di Camargo. A suposta compra de uma casa no valor de R$ 5,5 milhões no condomínio Alphaville Residencial 10, em São Paulo, gerou especulações de que o sertanejo teria presenteado a filha com a luxuosa propriedade. No entanto, novas informações revelam que a realidade é bem diferente.

Negociações e decisão de compra

De acordo com a apuração do colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, Wanessa Camargo está em negociações finais para adquirir a mansão, mas sem o auxílio financeiro direto de seu pai. Apesar de Zezé ter sido cogitado como fiador no consórcio que Wanessa pretende fazer para financiar o imóvel, a cantora optou por seguir com o processo de compra por conta própria, sem envolver o nome de seu pai no negócio.

Além disso, fontes próximas à família garantem que a nova casa não tem qualquer ligação com o relacionamento de Wanessa com Dado Dolabella, com quem ela retomou recentemente o namoro. A mansão será destinada exclusivamente para Wanessa e seus filhos, estando a propriedade em nome da cantora.

Repercussão e relação familiar

A notícia de que Wanessa está prestes a adquirir uma nova residência sem o apoio financeiro direto de Zezé Di Camargo contrasta com a percepção pública de que a cantora depende de seu pai para grandes aquisições. Este movimento reforça a imagem de independência financeira e pessoal de Wanessa, que continua a construir sua própria trajetória, tanto profissional quanto familiar.

Enquanto isso, a família Camargo continua a ser um assunto de interesse midiático, especialmente com o recente anúncio da gravidez de Graciele Lacerda, esposa de Zezé. Wanessa, em um gesto de apoio e carinho, expressou publicamente sua felicidade com a chegada do novo irmãozinho, mostrando que, apesar das polêmicas, os laços familiares permanecem fortes.