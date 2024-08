Silvio Santos ‘está melhorando’, segundo Patrícia Abravanel

Silvio Santos e Patrícia Abravanel juntos no SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel não fugiu dos questionamentos sobre o estado de saúde de Silvio Santos e revelou aos fãs que o dono do SBT ‘está melhorando’. Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto.

“Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras”, disse ela em entrevista à CNN Brasil. Patrícia não revelou a data, mas disse que o pai pode receber alta em breve.

Ao programa ‘Brasil Urgente’ (Band), a apresentadora do Programa Silvio Santos afirmou que o dono do SBT está “estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado”.

Segredo total

O Hospital Albert Einstein guarda em segredo os boletins médicos sobre a saúde de Silvio Santos. Nem os médicos e enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário do dono do SBT.

Ao que tudo indica, a família Abravanel pediu sigilo absoluto sobre o atual estado de saúde do apresentador de 93 anos.

Silvio Santos teria sido internado com outro nome para despertar qualquer informação sobre o seu quadro de saúde. Ele está internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.

Novamente hospitalizado

Silvio Santos voltou ao hospital da Zona Sul de São Paulo na quinta-feira (1º), cerca de duas semanas depois que ele esteve internado no local para tratar um quadro de H1N1. No entanto, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que o apresentador realizou alguns exames que não poderiam ser feitos em sua casa.

“Ele está bem. Voltou para fazer exames de imagem. Fazem o raio-x em casa. Mas o exame de imagem tem que ser realizado no hospital”, ressaltou a nota da emissora.

Conforme o jornal “O Globo”, o apresentador seguia na unidade nesta sexta-feira (2) e o quadro de saúde preocupa os médicos, mas nenhum detalhe foi confirmado oficialmente pelo hospital.

A última internação de Silvio Santos ocorreu no último dia 16 de julho, quando inicialmente o SBT negou que o motivo fosse H1N1. Mas, dois dias depois a emissora voltou atrás e confirmou, em nota lida durante o programa ‘Chega Mais’, que esse era o diagnóstico.