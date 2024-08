Mais medalha olímpica! Tatiana Weston-Webb garante prata no surfe feminino; Gabriel Medina é bronze no masculino

Mais medalhas! Tatiana Weston-Webb garante prata no surfe feminino nas Olimpíadas; Gabriel Medina é bronze no masculino

É do Brasil novamente! Tatiana Weston-Webb entrou para a história ao conquistar a primeira medalha do surfe feminino brasileiro em Olimpíadas, nesta segunda-feira (5). Na disputa final, a brasileira ficou atrás da estadunidense Caroline Marks e garantiu a primeira prata olímpica de sua carreira e para a categoria de seu esporte.

ANÚNCIO

As rivais enfrentaram problemas com a falta de ondas, resultando em uma diferença mínima para definir o ouro.

Semifinal

Apesar de seu brilhante desempenho na semifinal, Tati ganhou vantagem depois de um erro grave cometido por sua rival, a costa-riquenha Brisa Hennessey. Sua concorrente foi penalizada depois de interferir na apresentação na brasileira, tendo pontos removidos como consequência.

Ao ser classificada para a final, Tati já estava com uma medalha garantida. Bastava competir com a outra finalista para saber se seria prata ou ouro. Depois do duelo de surfistas, a brasileira ficou em segundo lugar e conquistou a prata.

Além da conquista desta segunda-feira (5), o surfe masculino também garantiu a medalha de bronze pelo atleta Gabriel Medina. Apesar de prejudicado pela falta de ondas na semifinal, Medina brilhou na luta pelo terceiro lugar e trouxe mais um título ao Brasil.

Leia mais:

Gabriel Medina na final

Vitória do Brasil: Gabriel Medina conquista medalha bronze na final do surfe após sufoco nas Olimpíadas de Paris 2024 (Reprodução/Matt Dunbar/World Surf League /Lance!)

Ao ser derrotado pelo australiano Jack Robinson nas semifinais, Gabriel Medina perdeu a chance do tão sonhado ouro. No entanto, na disputa pelo bronze contra o peruano Alonso Correa, Medina acabou levando a melhor, sendo sua primeira medalha em Olimpíadas.

ANÚNCIO

Ao longo do duelo nas semifinais, o brasileiro teve desvantagem em sua apresentação pela falta de ondas. Mesmo tendo esperado cerca de 20 minutos pela onda capaz de classificá-lo, ela não chegou.

Apesar de o mar não ter favorecido nenhum dos atletas, o australiano Jack Robinson conseguiu marcar mais pontuações depois de conseguir uma onda mediana. A longa espera de Medina o resultou uma nota baixa, o transferindo pela disputa do bronze na final.

Ao conseguir explorar suas habilidades no embate final pelo terceiro lugar, o surfista brasileiro brilhou e garantiu a medalha e seu lugar no pódio.