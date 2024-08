Conheça a luxuosa casa de solteiro de Ben Affleck no valor de US$ 20,5 milhões

O ator Ben Affleck marcou um novo começo em sua vida ao adquirir uma impressionante mansão em Pacific Palisades, Califórnia. Esta propriedade, comprada por US$ 20,5 milhões, simboliza uma mudança significativa para Affleck, afastando-se da casa que uma vez compartilhou com a cantora. Embora ainda não tenha sido confirmado se Affleck planeja se mudar para esta residência ou se é apenas um investimento, os detalhes sobre sua nova casa são surpreendentes.

ANÚNCIO

Até recentemente, apenas haviam sido vistas imagens aéreas do exterior da propriedade. No entanto, recentemente surgiram fotografias do interior, revelando a elegância e o impecável estado da mansão. As imagens indicam que Affleck não terá que fazer muitas alterações, pois a casa está em perfeitas condições. Este excelente estado é resultado de remodelações e manutenção constantes ao longo dos anos, apesar de a casa ter sido construída nos anos 40.

É assim a luxuosa casa de solteiro de Ben Affleck no valor de US$ 20,5 milhões

A casa principal tem 560 m² distribuídos em dois andares. Possui cinco quartos e seis banheiros, além de um hall de entrada, uma sala de estar, uma sala principal, uma sala de jantar, uma cozinha, uma lavanderia e outras comodidades. O interior da casa se destaca por seus pisos de madeira, tetos altos com vigas de madeira expostas, grandes janelas e um estilo tradicional. A cozinha gourmet está equipada com eletrodomésticos de alta qualidade, armários de aço inoxidável e uma ilha central de mármore, oferecendo um espaço ideal para a preparação de refeições.

A propriedade também possui uma garagem com capacidade para dois veículos, proporcionando amplo espaço para os carros de Affleck e seus convidados. O exterior da mansão é igualmente impressionante, com extensas áreas verdes, um terraço, uma piscina, uma área de spa e uma área de jantar ao ar livre.

É um espaço neutro e tranquilo (Agencias)

Estes espaços são perfeitos para desfrutar com familiares e amigos, proporcionando um ambiente ideal para entretenimento e relaxamento. O terraço e a piscina permitem aproveitar o clima quente da Califórnia, enquanto a área de spa oferece um espaço para relaxar e descansar.

Um espaço tranquilo (Agencias)

A nova mansão de Ben Affleck em Pacific Palisades reflete luxo e conforto. Com seus amplos espaços interiores, sua cozinha de alta qualidade e suas impressionantes áreas externas, esta propriedade é um verdadeiro oásis. Embora ainda não tenha sido confirmado se Affleck se mudará para lá ou se é um investimento, a casa oferece tudo o que é necessário para uma vida de luxo e conforto.