O apresentador Silvio Santos está ‘nas orações’ de Eliana e Maisa Silva

Contratadas pela Globo, Eliana e Maisa Silva não esquecem de Silvio Santos, que está internado desde a última quinta (1º) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e inspira cuidados médicos. Juntas, a ex-SBT afirmaram que o antigo patrão, de 93 anos, está sempre em suas orações.

ANÚNCIO

A fala foi feita durante uma entrevista da atriz na casa da apresentadora do ‘Saia Justa’ e ‘The Masked Singer Brasil’ para o ‘Fantástico’ na noite deste domingo (4), após comentarem sobre as novidades profissionais na Globo.

“Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. Estou sempre torcendo por você, mandando boas energias, você está nas minhas orações”, disse Maisa, que será uma das vilãs de ‘Garota do Momento’, a próxima novela das 18 horas.

Em seguida, Eliana também aproveitou o momento e mandou uma mensagem cheia de esperança para Silvio Santos: “As nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo para a sua casa”.

Segredo total

O Hospital Albert Einstein guarda em segredo os boletins médicos sobre a saúde de Silvio Santos. Nem os médicos e enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário do dono do SBT.

Ao que tudo indica, a família Abravanel pediu sigilo absoluto sobre o atual estado de saúde do apresentador de 93 anos.

Silvio Santos teria sido internado com outro nome para despertar qualquer informação sobre o seu quadro de saúde. Ele está internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.

ANÚNCIO

Novamente hospitalizado

Silvio Santos voltou ao hospital da Zona Sul de São Paulo na quinta-feira (1º), cerca de duas semanas depois que ele esteve internado no local para tratar um quadro de H1N1. No entanto, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que o apresentador realizou alguns exames que não poderiam ser feitos em sua casa.

“Ele está bem. Voltou para fazer exames de imagem. Fazem o raio-x em casa. Mas o exame de imagem tem que ser realizado no hospital”, ressaltou a nota da emissora.

Conforme o jornal “O Globo”, o apresentador seguia na unidade nesta sexta-feira (2) e o quadro de saúde preocupa os médicos, mas nenhum detalhe foi confirmado oficialmente pelo hospital.

A última internação de Silvio Santos ocorreu no último dia 16 de julho, quando inicialmente o SBT negou que o motivo fosse H1N1. Mas, dois dias depois a emissora voltou atrás e confirmou, em nota lida durante o programa ‘Chega Mais’, que esse era o diagnóstico.