Meghan Markle fala sobre pensamentos suicidas e o bullying que sofreu

Há 43 anos, Meghan Markle, a atriz americana que veria sua vida mudar completamente após conhecer o seu próprio ‘Príncipe Encantado’, Príncipe Harry do Reino Unido, nasceu.

Longe da família de seu marido e rejeitada por várias pessoas no Reino Unido, a Duquesa de Sussex celebrou um aniversário um tanto agridoce. E agora ela sentou-se com Jane Pauley para uma nova entrevista transmitida na rede 'CBS', e abriu-se sobre questões delicadas em sua vida.

O que Meghan Markle falou em sua recente entrevista com a CBS?

Durante a entrevista, a apresentadora perguntou a Meghan sobre sua decisão de discutir abertamente seus próprios pensamentos de autolesão e o dia em que tentou cometer suicídio. Em março de 2021, a atriz de ‘Suits’ havia revelado a Oprah Winfrey que “simplesmente não queria mais estar viva”.

A duquesa, que anteriormente falou sobre "o assédio e abuso que estava sofrendo nas redes sociais", revelou que reconheceu a "linha divisória" entre sua experiência e a das crianças afetadas por situações prejudiciais que encontram online:

"Quando você passa por qualquer nível de dor ou trauma, acredito que parte do nosso processo de cura, e certamente parte do meu, é ser capaz de falar abertamente sobre isso", expressou Meghan. "Realmente ultrapassei os limites com minha experiência e acho que nunca gostaria que mais alguém se sentisse daquela maneira, nunca gostaria que mais alguém fizesse esse tipo de plano e nunca gostaria que alguém não fosse acreditado", acrescentou.

Quanto ao motivo pelo qual ela decidiu falar agora sobre o momento em que tentou tirar a própria vida, a ex-atriz respondeu: “Se expressar o que eu superei pode salvar alguém ou encorajar uma pessoa em sua vida a realmente cuidar de si mesma e não assumir que estão bem só porque parecem estar, então vale a pena. Eu aguento isso.”

“Nossos filhos são pequenos, têm 3 e 5 anos. Eles são maravilhosos. A única coisa que queremos fazer como pais é protegê-los. Pelo que podemos ver na internet e nas redes sociais, sabemos que há muito trabalho a ser feito, e estamos felizes por poder fazer parte de uma mudança positiva. Esperamos que, quando nossos filhos pedirem ajuda, alguém esteja lá para ajudá-los”, acrescentou.