Meghan Markle aos 43: Rumores, polêmicas e um possível retorno a Hollywood

Meghan Markle celebrou recentemente seus 43 anos em meio a rumores de separação do Príncipe Harry e um possível retorno à sua carreira em Hollywood. Conforme noticiado pelo O Globo, neste último ano, a duquesa voltou aos holofotes ao reativar seu Instagram após um hiato de quatro anos para lançar sua nova marca de estilo de vida, chamada “American Riviera Orchard”, que faz referência à sua vida na Califórnia.

Mudança para Los Angeles e novos projetos

A casa de Meghan e Harry em Montecito, avaliada em mais de R$ 70 milhões, tem sido foco de especulações de que o casal estaria considerando uma mudança para mais perto de Los Angeles. Esse movimento seria motivado tanto pelo desejo de Meghan de retomar sua carreira de atriz quanto pela busca por uma residência que demandasse menos custos de manutenção.

Curiosidades e polêmicas: um olhar para o passado e futuro

Meghan Markle, antes de se tornar membro da realeza, já havia construído uma carreira significativa como atriz, com destaque para seu papel na série “Suits”. Além disso, ela é formada em Relações Internacionais e demonstrou desde cedo um forte senso de ativismo, como em uma campanha publicitária que ela ajudou a alterar por ser considerada sexista.

No entanto, a vida de Meghan não tem sido isenta de controvérsias. Desde seu casamento com Harry em 2018, o casal enfrentou diversas polêmicas, incluindo relatos de racismo e manipulação dentro da família real britânica. As críticas também se estenderam à mídia, onde Meghan, antes comparada a Princesa Diana, viu sua popularidade cair após o lançamento da série documental “Harry & Meghan” na Netflix, que gerou uma reação negativa significativa do público.

Desaprovação e quebra de contratos

A recente quebra de contrato com o Spotify, após receberem US$ 20 milhões por uma série de projetos, dos quais apenas um foi concluído, intensificou ainda mais a desaprovação pública. O casal foi até mesmo chamado de “vigaristas” por um dos executivos da plataforma.