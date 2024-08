A Disney demitiu 140 funcionários de sua divisão de programas de televisão

A Disney foi afetada por uma nova rodada de demissões, já que na quarta-feira a empresa anunciou a saída de aproximadamente 140 funcionários de sua divisão de televisão, representando 2% de sua força de trabalho. Esses cortes afetam principalmente a National Geographic, estações de televisão locais, Freeform e as equipes de marketing e publicidade da rede.

A National Geographic, adquirida pela Disney como parte da compra da 21st Century Fox por 71 bilhões em 2019, é a mais afetada por essas demissões, com 60 funcionários, cerca de 13% de sua equipe, perdendo seus empregos. A marca é conhecida por seu conteúdo relacionado à natureza e história, e esses cortes representam um golpe significativo para sua operação.

Em meio a polêmicas, a Disney demite 140 funcionários de uma só vez

O CEO da Disney, Bob Iger, já havia adiantado no início do ano que haveria uma redução "bastante drástica" nos gastos com conteúdo para televisão paga, focando em conteúdo "destinado a essas redes tradicionais". Essa decisão vem após um investimento "excessivo" em streaming, de acordo com Iger.

Alguns dos programas de televisão mais importantes da empresa, como "Shōgun" e "The Bear" da FX, e "Grey's Anatomy" e "Abbott Elementary" da ABC, fazem parte deste ajuste de estratégias. Em um esforço para economizar custos, Iger mencionou que está "adicionando uma audiência maior e amortizando custos" ao disponibilizar rapidamente novos episódios de TV em plataformas digitais como o Hulu.

"Está funcionando", disse Iger. "O que estamos conseguindo são audiências não duplicadas." Essas demissões fazem parte de um plano mais amplo de redução de custos de 7,5 bilhões anunciado pela liderança da Disney.

A Disney continua com as demissões em todas as suas divisões

Em maio, a Pixar Animation, outra divisão do grupo de filmes da empresa, demitiu aproximadamente 175 funcionários, o que equivale a 14% de sua força de trabalho. Esses cortes foram uma resposta aos mandatos para reduzir as séries diretas ao consumidor em favor dos filmes.

No total, em 2023, a Disney demitiu 3,6% de seus funcionários globais, afetando aproximadamente 220 mil pessoas em todo o mundo. Esses cortes foram feitos na tentativa de reduzir custos e ajustar a estrutura da empresa às novas realidades do mercado. A sede dos Estúdios Disney em Burbank viu quase metade dos postos de trabalho perdidos, destacando o impacto significativo desses cortes.