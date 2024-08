‘That ‘90s Show’ antecipa a data de lançamento da sua parte 3: este é o dia

Os fãs de “That ‘90s Show” receberão um presente antecipado nesta temporada. A Netflix anunciou que a terceira parte da popular série será lançada em 22 de agosto, dois meses antes do previsto originalmente.

ANÚNCIO

A notícia foi revelada pelo elenco do programa em um vídeo publicado no Instagram, surpreendendo os seguidores que esperavam novos episódios para o dia 24 de outubro.

O show, uma sequela do amado "That '70s Show", traz de volta Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp em seus papéis icônicos de Red e Kitty Forman.

Enredo

A série se passa em 1996 e segue Leia Forman, neta de Red e Kitty, interpretada por Callie Haverda. Leia retorna a Point Place para aproveitar outro verão com seus amigos e avós.

Leia e Jay, seu namorado, se reencontram depois de nove meses de relacionamento à distância. No entanto, Leia guarda um segredo: ela quase beijou Nate, um de seus amigos.

A tensão aumenta, já que Nate também teme que sua namorada, Nikki, descubra a verdade. Essas complicações ameaçam desestabilizar a amizade do grupo exatamente quando o verão está prestes a começar.

Elenco

O elenco inclui Ashley Aufderheide como Gwen, Mace Coronel como Jay, Maxwell Acee Donovan como Nate, Reyn Doi como Ozzie e Sam Morelos como Nikki. Juntos, eles enfrentarão os altos e baixos da adolescência em um contexto que presta homenagem à década de 90.

ANÚNCIO

Por trás da série estão Bonnie, Terry e Lindsey Turner, que a criaram juntamente com Gregg Mettler, o showrunner. "That '90s Show" captura a essência de sua antecessora, oferecendo uma combinação de nostalgia e novas aventuras.

Com a data de lançamento antecipada, os fãs têm a oportunidade de se envolver no drama e na diversão antes do esperado.

Enquanto isso, aqueles que ainda não viram a segunda parte podem se atualizar na Netflix para estarem prontos para a estreia da terceira parte.